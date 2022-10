Sahnetag des TSV Wertingen im kleinen Derby

Handball: Wertinger Herren bezwingen den TV Gundelfingen II deutlich.

Einen echten Sahnetag erwischten die Wertinger Handballer im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TV Gundelfingen II. Sie führten schon zur Pause mit zehn Toren Vorsprung siegten schließlich souverän 34:18.

Für den verhinderten Coach Reitenauer sprang erneut Ex-Coach Andreas Seitz in die Bresche. Sein Team machte es ihm an diesem Abend jedoch leicht und legte von Beginn an ein hohes Tempo vor. Richtig gut drauf war Rückkehrer Laurin Thierauf, der alle seiner fünf Tore bereits in den ersten 13 Minuten warf und die Wertinger mit 8:4 in Front brachte. Mit einer geschlossenen Abwehrleistung brachte man die Gäste zur Verzweiflung. Bis zum Pausenstand von 17:7 gelang es den Gundelfingern zehn Minuten lang nicht mehr, den Ball im TSV-Tor unterzubringen.

Wertingen lässt nichts anbrennen

Auch nach Wiederanpfiff ließen die Wertinger nichts anbrennen und sorgten bis zum Stand von 24:11 für die Vorentscheidung. Ebenfalls gut aufgelegt und wieder mit dabei war Thomas Reissner, der mit neun Toren sein Können zeigte. In der Schlussphase blieb dann Einsatzzeit für die Spieler aus der A-Jugend, in der Christoph Burgkard mit drei sehenswerten Treffern von der rechten Außenposition glänzte. Es war ein verdienter Sieg gegen einen dankbaren Gundelfingen Gegner. (MIGA)

Spielfilm: 6:3, 12:7, 17:7 – 23:10, 29:14, 34:18 TSV Wertingen: Bestle, Heinrich; Bohatsch (1 Tor), Gump (2), Reissner (9/3 Siebenmeter), Burgkard (3), Leroch (1), Munz (5), Thierauf (5), Straub (2), Bohmann (1), Osmani (4), Biedermann (1) TV Gundelfingen II: Bay; Brech (3), Kunisch (3), Schröttl (1), Seefried, Aurnhammer (4/2), Nemeth (2), Hammer, Schirm (3), Bettio, Bamberger (2)