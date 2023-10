Spitzenspiel in der Gundelfinger Kreissporthalle

Schwaben

Nur noch zwei Teams sind diese Saison in der Handball-Bezirksoberligaohne: Tabellenführer(8:0) und die Männer des TVG (6:0). Das wird sich am Sonntag ab 17 Uhr auf jeden Fall ändern, wenn es in der Gundelfingerzum direkten Vergleich der Spitzenmannschaften kommt. Beide haben in der laufenden Saison beeindruckende Leistungen gezeigt und verfügen über talentierte Spieler, die ein Spiel entscheiden können. Derbaut auf eine solide Verteidigung und ein starkes Angriffsspiel. Derhingegen ist für sein schnellesund seine ausgefeilten taktischen Manöver bekannt. „Das wird ein Handball-Fest“, gibt TVG-Abteilungsleiter und Spielerseine Vorfreude zu Protokoll.

Die TVG-Frauen wollen ihre positive Heimserie ausbauen. Die ersten drei Partien in der Kreissporthalle wurden gewonnen, am Sonntag (15 Uhr) soll gegen Göggingen Saison-Heimerfolg Nummer vier folgen. Nach einem schwachen Start in die Runde haben sich die Gäste stabilisiert und mit einem souveränen 25:18-Erfolg gegen Meitingen überrascht. Die Augsburger haben gleich drei Damenmannschaften gemeldet und können personell aus dem Vollen schöpfen. Auf TVG-Seite wurde die schwache erste Spielhälfte gegen Wertingen aufgearbeitet. Mit Aggressivität sowie hohem Tempo im Angriff und im Umschaltspiel will man den Gast unter Druck setzen. Anna Rödter muss nach einer Verletzung aus dem Derby noch pausieren, dafür rückt Jana Kling in den Kader. (MSCH/JFR)

HSG Lauingen-Wittislingen

Bei den Erwachsenen-Teams der HSG sind diesmal nur die Bezirksoberliga-Männer am Ball. Herren 1: Nach drei Heimspielen und 4:2 Punkten – zuletzt dem 38:27 gegen Friedberg II – laufen sie erstmals in dieser Saison auswärts auf. Ein Fanbus kommt dabei zum Einsatz. Erster Halt wird am Samstagabend Königsbrunn sein, wo um 19.30 Uhr die Partie beim dortigen BHC beginnt. Der Blick in die Vergangenheit verrät, dass die Brunnenstadt stets ein schwieriges Pflaster war. Nach langer Durststrecke konnten die HSGler vergangene Saison dort endlich wieder zwei Punkte entführen. Die junge Mannschaft der Gastgeber ist trotz ihres mäßigen Saisonstarts mit nur drei Punkten aus vier Spielen nicht zu unterschätzen. Schnelles Umschaltspiel ist die Stärke des BHC.

Ihre dritte ÜBOL-Auswärtspartie dieser Saison in Folge führt die männliche B-Jugend der Lauinger und Wittislinger zur HSG Dietmannsried/Altusried. Die Begegnung beider punktverlustfreien Spitzenteams (6:0 Punkte) findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt. Die Gäste wollen ihre Leistung im Deckungsbereich deutlich steigern, um dem Gastgeber die Zähler abnehmen zu können. (CHR)

TSV Wertingen

Den Anfang beim nächsten Heimspieltag machen die BOL-Frauen gegen die TSG Augsburg (Samstag, 17.30 Uhr), im Anschluss spielen die Wertinger Herren um 19.30 Uhr gegen die DJK Augsburg-Hochzoll. Nachdem die Zusamstädterinnen nach wie vor punktlos sind, hoffen sie nun vor heimischem Publikum auf ein erstes Erfolgserlebnis. Durch die gute erste Hälfte beim Derby in Gundelfingen und den wiedergefunden Teamgeist könnte es mit dem Vorhaben klappen. Dabei gilt es, auch die „kritische“ zweite Hälfte möglichst souverän zu meistern.

Einen Schritt weiter sind die Wertinger Bezirksliga-Männer. Bei ihnen herrscht nach dem ersten Saisonsieg gegen Ichenhausen Erleichterung und zugleich Aufbruchsstimmung. Beim dritten Heimspiel in Folge kommt es zum erneuten Duell mit der DJK Augsburg-Hochzoll. Das Hinspiel Anfang Oktober in Augsburg ging noch mit 24:31 Toren verloren. Die Reitenauer-Truppe möchte sich für diese deutliche Niederlage revanchieren. Beide Mannschaften zieren das Tabellenende – Augsburg als Vorletzter (2:6 Punkte), Wertingen noch als Schlusslicht (2:8). Das TSV-Team kann wieder auf Routinier Max Reiner zugreifen, muss aber auf Keeper Aleksa Cupic sowie Robin Ost und Matteo Biletic verzichten. (MIGA)