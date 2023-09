Startschuss für die Gundelfingens Männer und die HSG-Frauen

Handball: Gundelfingen erwartet Göggingen. Lauingen-Wittislingen fährt zu Favorit TSV Niederraunau.

TV Gundelfingen:

Mit dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den TSV Göggingen starten die Handball-Männer des TVG in ihre Bezirksoberliga-Saison. Der Gast hat bereits zwei Partien bestritten und vor allem mit dem Sieg in Lauingen deutlich gemacht, zu welchen Leistungen er im Stande ist. Das Team von Neu-Trainer Müller steht zurecht an der Tabellenspitze und will Gundelfingen möglichst viele Steine in den Weg rollen, damit dessen Auftakt misslingt. Beim TV Gundelfingen „brennen“ jedoch alle Spieler: „Wir haben so lange hart gearbeitet und freuen uns jetzt einfach, dass es losgeht“, sagt Kapitän Tobias Bauer . Es wird auch das erste offizielle Spiel für die Neuzugänge Bihler und Nief in der Kreissporthalle. Mit ihnen konnte der TVG an Wurfkraft aus dem Rückraum dazu gewinnen. Die BOL-Frauen der Gundelfinger sind spielfrei. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen: