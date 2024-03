TV Gundelfingen: Bobingen? Da war doch was!

TSV Bobingen

Zwei Heimspiele haben Gundelfingens Handballer in der Saison 2023/24 noch zu bestreiten, insgesamt sind es noch vier Partien. Mit einem Sieg am Sonntagabend (17 Uhr) gegen Gastkönnen sie die Meisterschaft der Männer-Bezirksoberliga so gut wie perfekt machen.? Da war doch was! Das Team aus demfügte dem TVG den einzigen schwarzen Fleck auf dem sonst so blütenweißen Trikot zu – beim 27:27-Remis im Hinspiel Ende November. Gewinntjetzt, beträgt der Vorsprung sechs Punkte bei drei ausstehenden Begegnungen. Zudem hat man ein sehr positives Torverhältnis von plus 125. Verfolgerkommt gerade mal auf plus 64. „Mithaben wir noch eine Rechnung offen“, sendet TVG-Torhütereine klare Botschaft an seine Mitstreiter „Wir mussten damals inauf einige Leistungsträger verzichten. Diese sind am Sonntag wieder mit an Board.“ Die Gundelfinger Stärke bekam zuletzt Friedberg II zu spüren, das mit 42:22 klar in seine Schranken gewiesen wurde.Rückraum um Julian Nief,und, der immer besser harmoniert, erzielte dabei allein 25 Treffer.

Eine offene Rechnung wollen auch Gundelfingens BOL-Frauen am Sonntag (16.05 Uhr) bei der TSG Augsburg begleichen, wurde doch das umkämpfte Hinspiel in heimischer Halle knapp mit 21:22 verloren. Doch seither hat sich im Auftreten des TVG einiges verändert. Mit hohem Tempo und viel Intensität startete das Team um die Coaches Friedl/Beutmiller/Marx eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage (13:1 Punkte) und hat sich inzwischen den dritten Tabellenplatz zurückerobert. Die TSG Augsburg um Liga-Torwerferin Anja Schröder (schon 112 Saisontore) stellt allerdings eine hohe Hürde dar. (bedu/JFR)

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach drei Siegen aus den jüngsten drei Spielen wollen die BOL-Handballer der HSG ihre Serie am Samstagabend um 20 Uhr ausbauen. Zum Abschluss des Heimspieltags in der Wittislinger Schulsporthalle kommt es zum Duell mit der SG Augsburg 1871/Gersthofen. Das Hinspiel gegen den Tabellenfünften wurde in einer nervenaufreibenden Partie mit 23:27 gewonnen. Zwar sind die Hausherren der SG spielerisch überlegen, dürfen sich jedoch nicht auf die Härte der Gäste einzulassen. In den vergangenen beiden Duell machten diese durch teils brutale Attacken auf den Gegner auf sich aufmerksam. Um den Druck aus dem Spiel zu nehmen, will die HSG so früh wie möglich für klare Verhältnisse sorgen.

.„Knapp, aber Sieg ist Sieg“ – so lautete das Fazit der HSG-Frauen zum gewonnen Derby vor Wochenfrist in Wertingen. Die nächste Aufgabe heißt nun VfL Günzburg (Samstag, 18 Uhr, in Wittislingen). Die Gäste stehen aktuell im Mittelfeld der BOL-Tabelle. Nach starkem Saisonstart hat Günzburg nachgelassen und seine jüngsten beiden Spiele verloren. Gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel agierte der VfL aber weiterhin souverän. Das Hinspiel gewann Günzburg mit fünf Toren Vorsprung. Die HSG will diesmal aus einer standfesten Abwehr heraus und guten Angriffskombinationen zum Erfolg kommen. Mit einem fast vollständigen Kader wird dieses Ziel in Angriff genommen.

Für die Herren II (16:6 Punkte) endete bereits die kurze Spielzeit 2023/24. Beim Saisonfinale gegen Gast TSV Weißenhorn (14:8) geht es ab 16 Uhr um die Vizemeisterschaft der Bezirksklasse West. Die Rechnung ist einfach: Der Sieger darf sich feiern lassen, dem Verlierer bleibt nur der dritte Rang. Die Gäste stellen mit Marvin Seemüller (100 Saisontore) den besten Werfer, der zusammen mit Außen Maximilian Vogler (48 Tore) die gefährlichste linke Angriffsseite der Liga bildet.

Den Auftakt des großen Heimspieltages in Wittislingen macht die B-Jugend mit ihrem Endspiel um den ÜBOL-Titel (siehe eigene Meldung auf dieser Seite). Ein kleines Programm im Umfeld der Partie soll die Gastgeber motivieren. Zur Umrahmung des Spieltags wird nachmittags ein Kuchenverkauf angeboten, abends gibt es Feuerwürsten. (CHR)

TSV Wertingen

Nach dem umkämpften und knapp verlorenen Derby gegen die HSG Lauingen Wittislingen treffen die Wertinger BOL-Handballerinnen nun auf den TSV Göggingen. Der Gastgeber rangiert aktuell drei Ränge vor dem Schlusslicht. Wegen Verletzungen und Krankheit ist die Bank der Zusamstädterinnen wieder sehr dünn besetzt. Das Team um das Trainergespann Giel/Gerhards will trotzdem mit genau so viel Siegeswillen auflaufen wie am vergangen Wochenende, um vielleicht erstmals in dieser Runde etwas Zählbares mitzunehmen. Anpfiff ist in der Gögginger Anton-Bezler-Halle ist um 17.30 Uhr.

Wertingens Bezirksliga-Herren können am Samstag um 19.30 Uhr in der heimischen Gymnasiumhalle den Klassenerhalt fix machen. Gelingt dann ein Sieg im Derby gegen Donauwörth, könnte der Tabellenvierte der Abstiegsrunde, Bobingen II, die Zusamstädter nicht mehr einholen. Im ungünstigsten Fall zählt der vierte Platz zu den Absteigsrängen in Richtung Bezirksklasse. Selbst ein Unentschieden könnte Wertingen am Ende reichen, da alle direkten Vergleiche bisher an die TSVler gingen. Coach Matthias Reitenauer ist dies jedoch zu viel Spekulation. Er möchte mit einem Erfolg gegen die Donauwörther für klare Verhältnisse sorgen. Die Abteilungsleitung wird wie schon im vergangenen Jahr beim Spiel um den Aufstieg gegen Bäumenheim für ein tolles Event in voller Halle sorgen. Jeder Zuschauer, der am Samstag in den roten Vereinsfarben kommt, erhält kostenlosen Eintritt und zudem ein Freigetränk.