TV Gundelfingen: Dachau ist zu packen

Während die spielfreien Bezirksoberliga-Männer des TVG am Wochenende entspannt die Beine hochlegen können, erwartet die Frauen ein hartes Stück Arbeit. Am Sonntag um 15 Uhr soll in der Kreissporthalle der erste Saisonsieg her. Die Gastgeberinnen (0:6 Punkte) sind nach drei Spieltagen Schlusslicht, die Gäste vom ASV Dachau liegen mit 2:4-Punkten in Reichweite. Die Enttäuschung der Gundelfinger Frauen saß tief nach der hohen Niederlage am vergangenen Samstag gegen den SG Biessenhofen/Marktoberdorf. Diesen Frust galt es, in den folgenden Tagen aufzuarbeiten. Vor allem die Abwehrleistung ließ zuletzt stark zu wünschen übrig. Bayernliga-Absteiger ist für Gundelfingen bislang eine unbekannte Größe.

Im Anschluss an das Damen-Spiel erwarten die TVG-Herren II in der Bezirksliga den TSV Göggingen II (17 Uhr). (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Mit dem Fanbus nach Haunstetten: Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit zwei Siegen steht am Samstag um 18 Uhr in Haunstetten das erste Auswärtsspiel auf dem Programm der BOL-Männer. Ziel dort ist, das Momentum zu und und beim Tabellenschlusslicht den nächsten Erfolg zu feiern. Der TSV Haunstetten III ist als einzige Mannschaft in die Bezirksoberliga aufgestiegen und wartet noch auf die ersten Saisonpunkte. Der Gastgeber setzt sich aus erfahrenen, ehemals höherklassigen Spielern sowie jungen Talenten zusammen. In letztere Kategorie ist auch Torhüter Odilio Bizarro, der vergangene Saison noch das HSG-Trikot trug, einzuordnen. Während des Aufeinandertreffens, für das sich der HSG-Kader allmählich wieder füllt, wird die Freundschaft aber für 60 Minuten ruhen. Wie für alle Auswärtsspiele dieser Saison geplant ist, werden die HSG-Herren am Samstag erstmals durch einen Fanbus unterstützt (Abfahrt Wittislingen: 15.30 Uhr, Lauingen: 15.45 Uhr).

Dritte Woche, drittes Spiel: Die HSG-Frauen bleiben im Rhythmus und laufen am Sonntag in heimischer Halle zum BOL-Derby gegen den TSV Wertingen auf. Nachdem vor Wochenfrist gegen die TSG Augsburg nichts zu holen war, soll es diesmal erfolgreicher laufen. Die HSG hofft, dass alle angeschlagenen Spielerinnen bis zur Partie wieder voll einsatzbereit sind (Anpfiff um 17 Uhr in Lauingen).

Zu ungewohnt später Stunde müssen die Herren II am Samstagabend in Mering ihr erstes Auswärtsspiel absolvieren. Anpfiff dort ist erst um 20 Uhr. Die HSG zeigte sich vor zwei Wochen beim überzeugenden 35:32-Sieg gegen Ichenhausen bereits in guter Form. Für die aus der Bezirksliga abgestiegenen und jetzt favorisierten Gastgeber ist es das erste Spiel in der neuen Saison. (hsg)

TSV Wertingen

Nach der Galavorstellung gegen Gundelfingen II heißt es für die Wertinger Bezirksliga-Handballer, an diese gute Leistung anzuknüpfen. Der Gastgeber am kommenden Samstag um 16 Uhr ist der TSV Friedberg III. Der routinierten Truppe aus der Herzogstadt gelang vergangene Saison ihr Meisterstück, aufsteigen konnte das Team trotzdem nicht, da die zweite Friedberger Mannschaft bereits in der Bezirksoberliga aktiv ist. Wertingen muss erneut auf den langzeitverletzten Max Reiner sowie auf Trainer Matthias Reitenauer verzichten. Für Reitenauer wird wiederum Andreas Seitz die Verantwortung übernehmen, der sein Team bereits im Training auf eine härtere Gangart als gegen die Gundelfinger eingestellt hat.

Die TSV-Damen treten nach einem spielfreien Wochenende am Sonntag bei der HSG Lauingen-Wittislingen an (Anpfiff 17 Uhr, Stadthalle Lauingen). Die Gastgeberinnen stiegen vergangene Saison mit nur vier Minuspunkten als Zweitplatzierter aus der Bezirksliga auf. Wertingen kann auf einen vollen Kader zurückgreifen und erhofft sich nach der 34:38-Niederlage in Niederraunau die ersten Punkte gegen den Neuling. Verzichten musste das Team schon die ganze Woche auf Coach Jana Giel. Bereits im Training gab Co-Trainerin Selina Resch die Taktik vor und steht somit auch am Wochenende an der Seitenlinie. (MIGA)