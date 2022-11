TV Gundelfingen: gut gespielt, knapp verloren

Handball: TVG-Damen überzeugen trotz 24:26. Männer behalten gegen Aichach die Nerven.

Fehlpässe und Ballverluste vermeiden, ein schnelles Angriffsspiel aufziehen. So lautete die Vorgabe der Gundelfinger Landesliga-Handballerinnen für das Auswärtsspiel beim HCD Gröbenzell II. Gut motiviert und eingestellt wurde diese über weite Strecken auch umgesetzt. Bis kurz vor Schluss war ein Punktgewinn möglich, letztlich gab es aber eine knappe 24:26-Niederlage.

Durch tolle Einzelaktionen und schöne Spielzüge startete der TVG gut in das Spiel und erarbeitete sich bis zur Pause ein 13:13-Remis. Gröbenzell fand dann besser ins Spiel und ging mit vier Toren in Führung. Die Gäste stecken nicht auf, kämpften sich zum 22:22-Gleichstand heran – nur, um dann knapp zu verlieren. Dennoch blicken sie positiv auf das Spiel zurück. Am Sonntag, 16.30 Uhr, treten die TVG-Frauen nach vier Auswärtsspielen hintereinander wieder in der eigenen Halle gegen den FC Bayern München an.

Spielfilm: 2:2, 6:8, 13:13 – 16:14, 20:16, 22:22, 25:23, 26:24 TVG-Frauen: Hassel; Kränzle, E. Gerstmayr (4 Tore/2 Siebenmeter), K. Gerstmayr (1), Haselmeier (8/2), Lindner, Fischer, Kling (4), Hegele (4), Kahraman (1), Brucker (2)

Strafwurf für Gundelfingen, Bauer trifft

Mit dem kleinstmöglichen Vorsprung setzten sich die Gundelfinger BOL-Männer daheim gegen den TSV Aichach durch. Ein 22:21 leuchtete nach umkämpften 60 Minuten auf der Anzeigetafel. Zuvor lieferten sich beide Teams eine Abwehrschlacht bzw. übertrumpften sich im Auslassen bester Einwurfmöglichkeiten. Das glücklichere, wenngleich nicht unverdiente bessere Ende für sich hatten die Hausherren, die sich mit dem fünften Sieg in Folge im oberen Tabellendrittel festsetzen können. „Das ging gerade noch einmal gut“ – so der Tenor der beiden Trainer Bernd Dunstheimer und Michael Hander. Nach einer 11:8-Führung zur Pause ließ der TVG zwar bis zum 21:21 nie den Ausgleich zu, konnte sich aber auch nicht entscheidend absetzen. Letztlich hielten die Nerven. Markus Schreitt konnte nur per Foul gestoppt werden: zwei Minuten für Aichach, Strafwurf für den TVG. Tobias Bauer versenkte den Ball zum umjubelten 22:21 im Netz. Großen Anteil am Erfolg hatte Keeper Dominik Brucker.

Spielfilm: 0:3, 3:3, 7:7, 11:8 – 14:10, 18:14, 19:17, 21:21, 22:21 TVG-Männer: Brucker, Lischka, Schaarschmidt (2), Bauer (7/2), Hander (2), Gerstmayr (1), Lindenmayr, Ruchti (4), Schreitt (4), Lohner, Köster (2), Wiedemann

Die TVG-Herren II patzten erneut und verloren – trotz zwischenzeitlicher 19:16-Führung – ihr Bezirksliga-Heimspiel gegen erfahrene Gäste vom TSV Friedberg II mit 26:33. (MSCH)

TVG-Männer II: Hammer, Bettio; Brech (2), Kunisch (8), Bamberger Philipp (1), Gerstmayr (2), Lindenmayr (2), Aurnhammer (6/2), Hälbich (2), Oweger, Hander (1), Schirm (1), Bamberger Simon (1)