TV Gundelfingen: in der Abwehr Beton angerührt

Handball: Die Gundelfinger BOL-Männer feiern einen souveränen Heimerfolg. Niederlagen für die Damen-Teams.

TV Gundelfingen

Die Gundelfinger Bezirksoberliga-Handballer besiegten vor heimischem Publikum die SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit 29:21. Der Grundstein für die beiden Punkte war eine engagierte Abwehrleistung. Die Gäste fanden über 60 Minuten hinweg wenig Lösungen gegen die gut verschiebende 3-2-1-Abwehr der Hausherren. Gundelfingen lag bis zur Halbzeitpause zwar fast immer in Führung, konnte sich aber noch nicht absetzen (10:8). Nach dem Seitenwechsel hatte Gundelfingens Rechtsaußen Jacob Wiedemann sein Visier gut eingestellt und traf binnen weniger Minuten dreimal. Die heimische Abwehr rührte in der Schlussphase erneut Beton an, während im Angriff sechs Treffer in Folge erzielt wurden. Damit war der Widerstand der Augsburger/Gersthofener gebrochen. (MSCH)

Spielfilm: 5:2, 10:8 – 11:10, 16:11, 18:16, 26:18, 29:21

TVG-Männer: Brucker, Lischka; Schaarschmidt (6 Tore/4 Siebenmeter), Gerstmayr, Hegele (1), Bauer (9/2), Heinle (1), Deininger, Ruchti (3), Schreitt (1), Wiedemann (6/1)

Erneut keinen Erfolg gab es für die Landesliga-Frauen, die im Kellerduell beim Eichenauer SV mit 13:15 unterlagen. Das Team von Trainer Tobias Späth ging die Partie konzentriert an und führte während der ersten Hälfte mit bis zu sechs Toren. Vor allem die Konter über Cindy Schreitt liefen gut. Zur Pause stand es 9:6 für die Gäste. Nach dem Wechsel wendete sich das Blatt, der TVG leistete sich zu viele technische Fehler und kämpfte mit den eigenen Nerven. Die Führung und letztlich auch das Spiel gingen verloren. Trotz dieser Niederlage lassen die Gundelfinger Mädels den Kopf nicht hängen und wollen es am kommenden Wochenende beim TSV Herrsching besser machen. (tvg)

Spielfilm: 0:2, 3:9, 6:9 – 9:9, 13:12, 15:13

TVG-Frauen: Hassel; E. Gerstmayer (1), K. Gerstmayer, Schreitt (4), Haselmeier (3/1), Kretzschmar (3/2), Fischer, Haas, Kränzle, Hegele (2), Burr, Brucker

HSG Lauingen-Wittislingen

Die Herren II gastierten am Sonntag beim Bezirksliga-Absteiger DJK Augsburg-Hochzoll. Die als Topspiel gehandelte Bezirksklassen-Partie endete mit einem 22:45-Debakel für die ersatzgeschwächte HSG. Gegen einen starken Gegner wurden zu viele Gegenstöße zugelassen. (chr)

Spielfilm: 8:7, 17:9, 20:13 – 30:15, 36:21, 45:22

HSG-Männer II: Kev. Stropek, Kling; Bizzarro, F. Wendland (2) , Gumpp, Patrick (6), Renzer (3/1), Mair (6), Schreitt (2), Reisacher, Stropek, Kai (1), N. Wendland (2)

Eine gute Leistung, bei täuschend hoher Tordifferenz, zeigte das HSG-Damenteam beim Bezirksoberliga-Tabellenführer TSV Haunstetten III. Die Gäste schlugen sich bei der 21:29-Niederlage über weite Strecken der Begegnung recht gut. In motivierter Stimmung und mit vielen sehr guten Aktionen hatten die Lauingerinnen und Wittislingerinnen ihren Spaß, auch wenn sie sich durch unnötige Unkonzentriertheiten am Ende selbst noch die Bilanz vermasselte. (am)

Spielfilm: 2:1, 11:8, 17:12 – 20:13, 22:17, 25:20, 29:21

HSG-Damen: Bruno, Stoldt; Pappe (4), Menner (2), Baur (2), Bahlmann L. (2), Bahlmann C. (3), Reinelt (1), Hecker, Schmied (1),Urban (1), Kling (5/2 Siebenmeter), Polat