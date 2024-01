TV Gundelfingen: Von den EM-Stars lernen

Handball: Nach einem spielfreien Wochenende stehen beide Gundelfinger BOL-Teams vor kniffeligen Aufgaben. Die HSG-Frauen erwarten den Spitzenreiter, Wertingen ist spielfrei.

Vergangenes Wochenende startete in Deutschland die Handball-EM – und die bayerischen Handballvereine hatten deshalb spielfrei. Die Gundelfinger Handballfamilie nutzte die Gelegenheit und besuchte einen Vorrundenspieltag in München. Dort konnten sie die Stars aus Island, Ungarn, Serbien und Montenegro hautnah beobachten. Wie viel sie von dem Anschauungsunterricht behalten haben, wird sich jetzt zeigen.

TV Gundelfingen

Die BOL-Männer laufen als Tabellenführer beim Siebten TSV Göggingen auf (Samstag, 19.30 Uhr). Die Gastgeber waren fulminant in die Saison gestartet und lange Zeit das Überraschungsteam der Liga. Ab November sank der Gögginger Stern dann. Der Negativtrend konnte aber am 9. Dezember mit einem Remis gegen Königsbrunn gestoppt werden. Seitdem hatte der TSV kein Spiel mehr verloren. Gundelfingen konnte sich im gleichen Zeitraum mit Siegen gegen Aichach und Haunstetten II an der Tabellenspitze festsetzen – und möchte dortbleiben.

Die TVG-Damen als Tabellenfünfter spielen am Sonntag, 17 Uhr, daheim gegen den BOL-Neunten TSV Meitingen – und wollen dann an ihren 29:18-Erfolg in Schwabmüchen anknüpfen. Aufsteiger Meitingen hat sich schnell an das höhere Tempo in der Bezirksoberliga gewöhnt und ist mit inzwischen sechs Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrang voll im Soll. Die zum Teil sehr knappen TSV-Niederlagen gegen die Spitzenteams sind dem TVG Warnung genug, um den Gast nicht zu unterschätzen. Gundelfingen hat seine zweiwöchige Spielpause intensiv genutzt, an seinen „Auftakthandlungen“ gearbeitet und Kondition für die Rückrunde aufgebaut. (bedu/JFR)

HSG Lauingen/Wittislingen

Der nächste Härtetest steht für die HSG-Frauen zur Primetime am Samstagabend um 19 Uhr an. Der BOL-Spitzenreiter Niederraunau kommt in die Schulsporthalle Wittislingen. Nach dem 10:22-Debakel in Göggingen ist für die Gastgeberinnen Wiedergutmachung angesagt. Beim Hinspiel trennten beide Teams bis zum Seitenwechsel nur zwei Tore, ehe sich Niederraunau noch mit 30:22 durchsetzte. Die vergangenen beiden Wochen nutzte die HSG intensiv, um wieder mehr Variationen in das Angriffsspiel zu bringen. Nach einer ersten größeren Erkältungswelle sollte sich der Kader nun wieder füllen.

Während die HSG-Männer spielfrei sind, empfängt die Zweite zu ihrem ersten Bezirksklassen-Spiel des Jahres 2024 den SV Mering II. Gegen den Tabellenvierten ist die zweitplatzierte HSG am Samstag ab 17 Uhr in Wittislingen klarer Favorit. Schon das Hinspiel wurde auswärts klar mit 38:21 gewonnen. Die Hausherren wollen zudem den enttäuschenden Jahresabschluss mit der Niederlage in Weißenhorn vergessen machen. Die HSG stellt mit 30 Toren pro Spiel die beste Offensive der Liga, Mering II mit 30 Gegentoren die schwächste Defensive. (CHR)

TSV Wertingen

Die BOL-Frauen haben spielfrei und laufen erst am Dienstag, 30. Januar, zum verlegten Spiel bei Tabellenführer Niederraunau wieder auf. Ebenfalls noch pausieren dürfen die Wertinger Männer in der Bezirksoberliga. Ihre nächste Partie ist das Heimspiel am Samstag, 27. Januar, gegen den TSV Bobingen II. (wz)