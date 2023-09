Wertingen trifft einmal zu wenig

Handball: 28:29-Niederlage der Bezirksliga-Männer gegen Haunstetten III. Die TSV-Frauen verlieren zum Saisonauftakt das Lokalderby in Meitingen.

Niederlage gab es zum Saisonstart für die Handball-Teams des TSV Wertingen. Die BOL-Frauen verloren das Lokalduell in Meitingen mit 19:23 Toren, die Bezirksliga-Männer ihr Heimspiel unglücklich 28:29 gegen Haunstetten III.

Verletzungsbedingt mussten die Zusamstädterinnen auf ihre erfahrene Torwartin Miriam Wenninger verzichten und reisten mit nur einem Auswechselspieler an. Zu Beginn stand die Abwehr sicher und Wertingen führte nach einer Viertelstunde 5:3. Bis zur Halbzeit drehte Meitingen jedoch die Partie (12:10) und zog nach dem Wechsel sogar vier Treffer davon. Nach einer Auszeit und einigen Umstellungen im Angriff wurde Wertingen stärke. Schwindende Kräfte, unglückliche Zeitstrafen und mehreren Meitinger Siebenmeter verhinderten jedoch eine Aufholjagd.

Spielfilm: 3:2, 7:6, 12:10 – 16:11, 19:18, 23:19

TSV-Frauen: Liehr, Eisele, Gerhards (1 Tor), Fritsch (4/1), Dieminger (3), Schimmer (8/2), Heindel (1), Böhm (2)

Hitzige Partie in Wertingen

In einer hitzigen Partie der Wertinger Männer mit drei Roten Karten nahm letztendlich die erfahrenere Truppe aus Haunstetten die beiden Punkte mit nach Hause. Im ersten Abschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, die Führung wechselte ständig (Pausenstand 13:13). Die junge Truppe von Neu-Coach Urban startete mit zwei schnellen Toren durch Spielmacher Michael Gump in die zweite Hälfte und führte zwischenzeitlich 18:15. Voraus ging die erste und direkte Rote Karte von Haunstettens Schnorr, der Robin Ost im Gesicht traf. Nur kurze Zeit später musste Wertingens Max Reiner nach drei Zeitstrafen das Spielfeld verlassen. Alexa Cupic mit tollen Paraden und Robin Ost mit acht Treffern hielten die Zusamstädter weiter im Spiel. In einem offenen Schlagabtausch hatte Haunstettens Torjäger Bause mit seinen 13 Treffern maßgeblichen Anteil am Gästeerfolg. Wertinger vergab in Überzahl die letzten Chance zum Ausgleich. (MIGA)

Spielfilm: 2:4, 9:8, 13:13 – 18:15, 20:20, 23:23, 24:26, 27:27, 28:29

TSV -Männer: Bohatsch (1 Tor), Burgkard, Gump (3), Nagler, Cupic, Munz (5), Reiner (3), Reitenauer (2), Sailer, Straub (2), Reissner (2), Kleinle (2), Ost (8/3)