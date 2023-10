Wertingens Team und der Trainer gehen getrennte Wege

Plus Handball: Frauen wie Männer des TSV Wertingen bleiben in dieser Saison weiter punktlos. Matthias Reitenauer springt für Lubos Urban ein.

Die Heimspiele am Samstag brachten nicht die erhoffte sportliche Wende, aber eine Überraschung: Lubos Urban ist nicht mehr Trainer der Wertinger Handball-Männer. Sowohl die BOL-Frauen (11:23 gegen Günzburg) als auch die Bezirksliga-Handballer des TSV (29:32 gegen Göggingen II) bleiben in dieser Saison punktlos und Schlusslichter ihrer Ligen.

Das klare 11:23 gegen Favorit Günzburg war Niederlage Nummer drei im dritten Saisonspiel für die TSV-Frauen. Trotz standhafter Abwehr blieb der Angriff weiterhin das große Problem. Wertingen kam nur schleppend in Schwung, der Gast führte nach 20 Minuten 5:2 und zur Pause 8:5. Nach dem Wechsel war der TSV zwar fokussiert, ließ aber wieder Chancen liegen und schließlich die Köpfe hängen. 9:21 stand es zehn Minuten vor Schluss, 11:23 beim Abpfiff. Nun gilt es, die Fehler zu analysieren und vor allem den Teamgeist wiederzufinden.