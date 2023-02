Wochen der Wahrheit für die HSG aus Lauingen und Wittislingen

Handball: Die Männer der HSG Lauingen-Wittislingen können den BOL-Titel noch aus eigener Kraft holen. Während die Gundelfinger Teams spielfrei sind, hat der TSV Wertingen zweimal Heimrecht.

HSG Lauingen-Wittislingen

Die zweitplatzierten BOL-Herren (28:4 Punkte) stehen vor den entscheidenden Wochen ihrer Saison. Um Spitzenreiter Schwabmünchen (32:2) noch einmal anzugreifen zu können, müssen die nächsten beiden schweren Spiele in Königsbrunn (25. Februar) und daheim gegen Bobingen (4. März) gewonnen werden. Im Erfolgsfall käme es zum Aufstiegsduell in Schwabmünchen (11. März). Am Samstag steht für die Truppe des Trainer-Trios Hornung/Biller/Linder zunächst der Härtetest in Königsbrunn an. Seit 2017, damals noch in der Bezirksliga, konnte die HSG dort nicht mehr gewinnen. Zwar blieben die Königsbrunner (19:15 Punkte) diese Spielzeit als aktueller Sechster hinter den Erwartungen zurück, wurden im Hinspiel aber nur knapp 29:28 geschlagen. Weiterhin verzichten muss die HSG auf Kreisläufer Christian Kinzler (Wadenproblemen).

Die HSG-Damen treten am Sonntag (17.30 Uhr) bei Bezirksoberliga-Schlusslicht VfL Günzburg zum Kellerduell an. Die zuletzt sehr guten Leistungen sollen dort jetzt endlich auch in Punkte umgewandelt werden – um sich so weit wie möglich von den Abstiegsplätzen zu entfernen und die Moral hochzuhalten. Das Hinspiel in heimischer Halle entschied die HSG zur Saisoneröffnung knapp mit einem Tor für sich. (CHR/am)

TSV Wertingen

Im einzigen Wertinger Samstag-Heimspiel erwarten die Bezirksliga-Männer um 19.30 Uhr den Tabellensechsten SC Ichenhausen. Das Hinspiel entschieden die Gäste knapp mit 31:30 für sich. TSV-Coach Matthias Reitenauer muss auf einige Spieler verzichten und kann trotz des Rückzugs der A-Jugend zunächst nur auf zwei Nachwuchsspieler zurückgreifen. Nach zwei Derbysiegen geht Wertingen die Partie selbstbewusst an, will mit einem Sieg den vierten Rang festigen und somit ein Wörtchen beim BOL-Aufstieg mitreden.

Die Wertinger Damen empfangen am Sonntag zu ungewohnter Anwurfzeit um 14 Uhr den Bezirksoberliga-Dritten Niederraunau. Dass schnelles Handballspiel eine Stärke der Gäste ist, musste Wertingen bereits im Hinspiel erfahren, welches 34:39 verloren ging. Dennoch wollen die Zusamstädterinnen ihren guten Lauf der vergangenen Heimspiele fortsetzen. Sophie Liehr steht nach einer Verletzungspause wieder zur Verfügung. Verzichten muss das Trainergespann Giel/Bestle auf Lisa-Marie Rehm (Urlaub) sowie Leonie Böhm (verletzt). (MIGA)

TV Gundelfingen

Die Gundelfinger Handballer haben dieses Wochenende in der Bezirksoberliga spielfrei und sind erst wieder am 4. März in Aichach am Ball. Ebenfalls eine verlängerte Faschingspause haben die Damen in der Landesliga Süd. Sie treten dann wieder am Sonntag, 5. März, daheim gegen den Eichenauer SV an. (gül)

