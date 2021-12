Internationale Gäste vor 500 Zuschauern in Lauingen

Plus Lokale Sportgeschichte(n): Eine Squash-Legende aus Pakistan kommt zum Schaukampf nach Dillingen und die litauische Handball-Nationalmannschaft der Männer spielt beim TV Lauingen vor. Was vor 30 Jahren sonst noch los war.

Eine Woche vor Weihnachten haben sich Michail Gorbatschow, Präsident der UdSSR, und sein russischer Kollege Boris Jelzin geeinigt, dass der Staat Sowjetunion zum 31. Dezember 1991 aufgelöst wird. Gorbatschow leitete 1985 ein Reformwerk ein, das die Welt veränderte. Er nahm West wie Ost die Angst vor der Sowjetunion, einem militärischen Monster, das innerhalb und außerhalb seiner Grenzen Hunderte von Völkern jahrzehntelang unterdrückt hatte. Derweil befand sich der ehemalige DDR-Staatsrats- und Parteichef Erich Honecker in Moskau, wohin er nach dem Mauerfall geflohen war und dort den Schutz der Roten Armee suchte. Später durfte Honecker nach Chile ausreisen.