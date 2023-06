Sportschützen aus Wittsilingen gewinnen Bayerische Meisterschaft

In Hochbrück geht es heiß her. Die Teams aus dem Donau-Brenz-Gau holen Platzierungen auf dem Treppchen.

Seit zwei Wochenenden heißt es auf der größten zivilen Schießanlage in Hochbrück „Gut Schuss“. Es werden wieder in allen Disziplinen und Altersklassen an vier Wochenenden die Bayerischen Meister ermittelt. Vom Donau-Brenz-Sportschützengau konnten sich 130 Schützen für die Bayerische Landesmeisterschaft im Sportschießen qualifizieren und 68 Schützinnen und Schützen haben sich schon den Weg gemacht, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Den ersten Platz und somit Bayerischer Meister wurde mit dem KK-Gewehr Auflage 50 Meter Erich Zimmermann ( Wittislingen). Mit seinen Mannschaftskollegen Franz Scharff und Rudolf Ruchti, die ebenfalls starke Leistungen erbrachten, konnte er sich auch mit der Mannschaft aus Wittislingen den Meistertitel mit der Mannschaft KK 50 Meter Auflage holen.

5 Bilder Donau-Brenz-Sportschützengau erfolgreich bei Bayerische Meisterschaft in Hochbrück Foto: BSSB

Zu ihrem ersten Platz zeigten die drei Wittislinger Schützen ebenfalls bei den LG Auflage Schützen, dass sie treffsicher sind, und holten sich die Bronzemedaille. Zur Bayerischen Vizemeisterin und Silber Medaille ihrer Klassen konnte man Gertrud Schaudi (Wittislingen, LP Auflage), Rosmarie Rau (Bachhagel, LG Auflage) und Margaretha Hefele (Schwennenbach, LG Auflage) gratulieren. Bronze ging an Reinhold Sing (Bachhagel, KK 50 Meter Auflage). So dürften den Schützinnen und Schützen mit diesen Spitzenergebnissen die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Herbst schon sicher sein.

Dieses Wochenende starten weitere Kleinkaliber- und Druckluftwettbewerbe. Geschossen wird noch bis zum Sonntag, 9. Juli. Weitere 62 Starter des DBE-Gaues haben dann die Chance, Bayerischer Meister oder Meisterin zu werden.