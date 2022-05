Neu eingeteilte Tennis-Klassen: So wirkt sich das auf die Verein im im Landkreis Dillingen aus

Plus Der Bayerische Tennisverband hat eine neue Organisationsstruktur. Welche Auswirkungen das auf die Vereine im Tennis und Tischtennis im Landkreis Dillingen hat.

Der Bayerische Tennisverband hat sich über den vergangenen Winter eine neue Organisationsstruktur gegeben. Das hat auch Auswirkungen auf die Mannschaften der Tennisvereine in unserem Landkreis. Immer weniger Menschen stehen für eine ehrenamtliche Aufgabe im Sport zur Verfügung.