Damen der HSG Lauingen-Wittislingen gewinnen Derby in Wertingen

Freude und Leid lagen eng beieinander bei der HSG Lauingen-Wittislingen. Während die Damen das Lokalderby beim TSV Wertingen souverän gewannen und an der Tabellenspitze stehen, verloren die Herren das Spiel in Hochzoll.

TSV Wertingen – HSG Lauingen-Wittislingen 15:31. Die Damen des TSV Wertingen mussten sich am Samstagabend in der heimischen Sporthalle dem aktuellen Tabellenführer HSG Lauingen-Wittislingen klar mit 15:31 (8:14) geschlagen geben. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen, traten aggressiver in der Abwehr auf und überzeugten mit deutlich mehr Durchschlagskraft im Angriff. Der Sieg der HSG war über die gesamte Spielzeit hinweg verdient. Wertingen fand zunächst nur schwer ins Spiel. Während Lauingen-Wittislingen ihre Chancen konsequent nutzte, tat sich der TSV vor allem im Angriff schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Erst Mitte der ersten Halbzeit gelang es, den Rückstand etwas zu verkürzen, doch die Gäste zogen bis zur Pause auf 14:8 davon. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert: Lauingen-Wittislingen bestimmte das Tempo, während Wertingen in der Offensive zu harmlos agierte und zu viele einfache Fehler produzierte. Trotz einiger sehenswerter Paraden von Torhüterin Miriam Wenninger konnte der TSV dem Tabellenführer kaum etwas entgegensetzen. In der Schlussphase ließ die HSG nichts mehr anbrennen und siegte letztlich deutlich. Spielfilm: 2:6, 5:11, 8:14 – 11:19, 13:26, 15:31 (MIGA)

Es spielten:

TSV: Wenninger, S. Gerhards (2), Giel (2/1), Schimmer (3), L. Eisele (1), R. Eisele (1), Böhm, Fritsch (4), Scherer (1), Girke, Keilhammer (1), Liehr.

HSG: D. Stoldt, Bruno, Keller (alle TW), Pappe (1), Olah (1), Stoldt R. (1), Bahlmann (2), Schabert (1), Reinelt (2), Schmied (1/1), Urban (3), Polat (1), Kling (5/3), Selzle (5/3), Goller (2), Schreitt (6).

HSG Lauingen-Wittislingen kann in Hochzoll nur eine Halbzeit mithalten

DJK Hochzoll – HSG Lauingen-Wittislingen 34:27. Auch nach dem dritten Spiel wartet die HSG Lauingen-Wittislingen weiter auf den ersten Saisonsieg. Bei der 34:27-Niederlage bei der DJK Augsburg-Hochzoll blieben die Donautaler einiges schuldig. Von Anfang an fanden die Gäste nicht ins Spiel. Scheinbar überrascht von der Geschwindigkeit der Aufsteiger kassierten die HSGler zu einfache Tore und mühten sich im Angriff, um zum Erfolg zu kommen. In der ersten Halbzeit gelang es jedoch lange Schritt zu halten mit den Gastgebern, sodass zur Halbzeit noch ein 18:15 auf der Anzeigetafel stand. Doch nach der Halbzeit setzten sich die Augsburger vorentscheidend ab. Zwar bewegte sich die Spielgemeinschaft nun schneller zurück in die Abwehr, jedoch zeigte sich diese ungewöhnlich löchrig und anfällig für Kreisanspiele. Nachdem im Angriff nun auch noch das Wurfglück fehlte, war die Partie beim Stand von 24:15 nach 38 Minuten quasi entschieden. In der verbleibenden Zeit stabilisierte sich die HSG wieder etwas, sodass noch etwas Ergebniskosmetik betrieben werden konnte. Letztlich müssen die Lauinger und Wittislinger anerkennen, dass wenn die eigene Leistungsgrenze nicht erreicht wird, keine Punkte zu holen sind. Nun bleiben zwei Wochen zur Aufarbeitung, bevor der nächste Gegner in der Lauinger Stadthalle TV Gundelfingen heißt. Spielfilm: 5:5 11:10 18:15; 24:15 29:22 34:27 (CHR)

HSG: Stropek, Kling; Maier (4/4), Ahrens (4), Egger (1), Wendland N., Sand (2), Joekel (3), Märkl (4), Kinzler (3), Reinelt (2), Ehrenpfordt (4)

Souveräner Sieg für Wertinger Handball-Herren

TSV Bäumenheim – TSV Wertingen 18:34. Mit einer beeindruckenden Leistung sicherten sich die Herren des TSV Wertingen einen klaren 34:18-Auswärtssieg beim TSV Bäumenheim. Von Beginn an dominierten die Wertinger das Geschehen und legten mit einer aggressiven Abwehr und konsequenten Tempogegenstößen den Grundstein für den Erfolg. Bereits nach wenigen Minuten wurde deutlich, wer das Spiel bestimmen würde: Die Wertinger Abwehr stand stabil, zwang die Gastgeber immer wieder zu Fehlern und nutzte diese eiskalt für schnelle Konter. Zur Halbzeit stand ein klares 16:6 für den TSV Wertingen auf der Anzeigetafel. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Mannschaft von Trainer Imre Pardi nicht nach, verteidigte aggressiv und setzte überfallartige Angriffe. Die zweite Hälfte war ein Schaulaufen der Gäste, die das Tempo hoch hielten und ihre Überlegenheit eindrucksvoll ausspielten. Besonders Rückraumspieler Max Biedermann überzeugte mit sieben Treffern. Auch Christoph Burgkard und Lukas Müller glänzten mit starker Torausbeute. Im Tor zeigte Matthias Bestle mehrere starke Paraden, während Ersatzkeeper Straub nicht zum Einsatz kam, aber die Mannschaft lautstark unterstützte. Mit diesem Sieg festigt der TSV Wertingen seine Ambitionen in der Bezirksliga und zeigt sich bereit für die kommenden Aufgaben. Spielfilm: 1:8, 4:14, 6:16 - 10:21, 13:27, 18:34 (MIGA)

TSV: Bestle, Cupic - Burgkard (5), Biedermann (7/2), Nagler (3), Gump (3), Müller (4), Reitenauer M. (3), Ioja (3), Leroch (2), Munz (2), Reiner (1), Thierauf (1)