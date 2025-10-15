Ein 0,0-Teiler beim Oktoberfest-Landesschießen

Seit 1896 findet das Oktoberfest-Landesschießen statt. In diesem Jahr nahmen 13.333 Schützen am Wettbewerb teil. Es ist somit das weltweit größte Schützenturnier der Welt das zeitgleich zum Oktoberfest jedes Jahr in München stattfindet. Traditionell werden dabei die Landesschützenkönige ermittelt. Neben dem Königsschießen gibt es eine Reihe von Wettbewerben, bei denen der Bissinger Schütze Sebastian Konrad herausragende Ergebnisse erzielte.

Innenminister Joachim Herrmann als Gratulant

„Es ist mein bisher größter Erfolg, über den ich mich sehr freue“, umschrieb Konrad seine Emotionen, als er die Glückwünsche seiner Bissinger Schützenkameradinnen und -kameraden entgegennahm. Dass er im Wettbewerb Luftgewehr-Auflage/Senioren einen sagenhaften 0,0-Teiler erzielte, hatte sich rasch herumgesprochen. Er und seine Ehefrau Waltraud durften zur Preisverteilung erneut nach München reisen. Dort bekam er von Innenminister Joachim Herrmann den „Bayerischen Löwen“ und vom Landesschützenmeister Christian Kühn einen Sachpreis überreicht. Der stellvertretende Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger gratulierte Konrad ebenfalls.

Für den 76-Jährigen war es kein reiner Glückstreffer

Großen Wert legt der Bissinger Ausnahmeschütze darauf, dass ihm in München kein reiner Glückstreffer gelang. „Schließlich habe ich auf die Festscheibe einen 4,1-Teiler geschossen und bei der Meisterserie mit 106,7 Ringen den zweiten Platz belegt“ begründet Konrad seine Aussage. Sebastian Konrad begann seine Schießsportkarriere mit 17 Jahren. Seitdem schießt der heute 76-jährige ohne Unterbrechung für die Kesseltal-Schützen aus Bissingen. Zahlreiche Titel auf Bezirks- und Landesebene sammelte der Bissinger Ausnahmeschütze in dieser Zeit. Der Vorsitzende der Kesseltal-Schützen, Andreas Heider weiß, welche Vorbildrolle Sebastian Konrad für die Schützenjugend und die Schützen insgesamt einnimmt. Nach wie vor hilft er im Landtechnikbetrieb seines Sohnes aktiv mit. Das Alter scheint Sebastian Konrad scheinbar nichts anhaben zu können. Deshalb möchte er die Empfehlung des Innenministers umsetzen. Dieser hatte ihm geraten: „Machen Sie einfach weiter so“!