Zehn Antworten von … Elena Philipp

13, Snowboard, Skiclub Dillingen, seit neun Jahren aktiv

Sportunterricht in der Schule: Was gefällt Dir besonders, was machst Du weniger gerne?

Philipp Im Sportunterricht mag ich Teamspiele jeglicher Art – und weniger gerne habe ich Dauerlauf.

Was war bislang der schönste Moment Deiner sportlichen Karriere?

Philipp Als ich in meinem Snowbord-Kurs 2019/20 meine ersten Kurven geschafft habe. Dank Vitus und Mario!

Du bist Fußball-Profi und darfst Dir den Verein aussuchen: Welches Trikot streifst Du Dir über?

Philipp FC Bayern München.

Stadion und Wohnzimmer: Welches Sportevent hat Dich zuletzt so richtig gepackt?

Philipp Kürzlich sah ich im Fernsehen den Snowbord-Weltcup mit der Disziplin Snowboardcross – das fand ich richtig gut.

Hast Du Streaming-Dienste abonniert, um Sport zu sehen? Falls ja, welche?

Philipp Nein, wir haben keine Streaming-Dienste für Sport abonniert.

Ein Idol für Jugendliche aus dem Bereich Sport: Wen nennst Du als Vorbild?

Philipp Anna Gasser (Anmerkung d. R.: eine erfolgreiche Snowboarderin aus Österreich)

Als Ministerin der Bundesregierung: Welches Ressort würdest Du gerne übernehmen und warum?

Philipp Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – um neue Skate- und Sportanlagen outdoor sowie indoor zu planen.

Du kochst selbst: Was kommt auf den Tisch?

Philipp Crepes.

Du bist mit dem Rad im Landkreis Dillingen unterwegs: Wohin geht die Tour?

Philipp Täglich mit dem Fahrrad zur Schule und am Nachmittag zur Pumptrack.

Wenn Du eine Million Euro gewinnen würdest, was würdest Du mit dem Geld machen?

Philipp Eine Halfpipe in meinen Garten bauen, eine Spende an den Skiclub Dillingen und ganz viele neue Snowbord-Hotspots bereisen. SCD-/Foto: Philipp