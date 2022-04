Franken halten in Wertingen Bayerns Fahne hoch

Plus Jugendfußball: Während die U 10 von Dinamo Zagreb bei der „UR-Bau Schwaben Trophy“ den Siegerpokal mitnimmt, überzeugt ein kleiner Verein aus einem Nürnberger Stadtteil.

Hochklassigen Jugendfußball sahen die Zuschauer am Wochenende in Wertingen, Donauwörth und Welden: 70 Teams der Altersstufe U 10 liefen trotz Wintereinbruch bei der UR-Bau Schwaben Trophy International auf (wir berichteten). Den Siegerpokal trugen die Gäste aus Kroatien davon: Dinamo Zagreb.