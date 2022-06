Lauingen kommt als Sieger aus Frankreich zurück

Fußball: Die B-Jugend des FC Lauingen gewinnt im Elsass nicht nur ein internationales Turnier, sondern auch viele Sympathien. Und nimmt gleich noch einen weiteren Pokal mit.

Mit bleibenden Eindrücken aus dem schönen Elsass und einem Siegerpokal im Sportgepäck kehrte der Fußball-Nachwuchs des FC Lauingen vom internationalen Turnier aus der Nähe von Straßburg/Frankreich zurück an die Donau. Insgesamt waren 47 Mannschaften aus fünf Nationen über ein ganzes Wochenende in allen Altersklassen am Ball. Die B-Jugend II des FCL erreichte in ihrer Gruppe einen guten dritten Platz, die erste Mannschaft gewann all ihre Vorrundenspiele und wurde Gruppensieger.

Auf der neuen Sportanlage in Brumath bei Straßburg waren teils hochklassige Spiele zu sehen. Beide Turniertage waren zudem geprägt von den hohen Temperaturen. In der Vorrunde trafen die Teams aus Lauingen auf beide Mannschaften des VV Hooglanderveen (Niederlande), HBS Den Haag (Niederlande), CS Neuhof (Frankreich), TV Mainz 1817, CSV Jong Holland (Niederlande), ASC Brotsch (Frankreich) und Faig Straßbourg (Frankreich).

Die zweite Mannschaft des FCL triumphierte im ersten Platzierungsspiel am Sonntag in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Faig Straßbourg und gewann anschließend auch das Spiel um Platz neun gegen den FSV Saulheim (Deutschland). Den entscheidenden Treffer erzielte dabei Tom Wagner.

In einem sehr umkämpften und spannenden Halbfinale setzten sich die Buben des FCL I gegen den HBS Den Haag im Elfmeterschießen durch. Den entscheidenden Treffer setzte Valentin Wieser. Das stimmungsvolle Finale gegen den VV Hooglanderveen war spannend bis zum Schluss und wurde von einem französischen Spitzenschiedsrichter geleitet. Das Lauinger Tor zum 1:0-Sieg erzielte kurz vor Schluss Leon Rutkowski auf Vorlage von Daniel Gis. Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr und viele Zuschauer sowie die Teams aus Frankreich und Deutschland stürmten auf das Spielfeld, um mit den Lauingern zu feiern.

"Der" Höhepunkt für die Lauinger

„Dieses Turnier ist für alle Spieler das bisherige sportliche Highlight ihres Lebens und ich bin mir sicher, dass dieses Wochenende allen für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird“, sagt dann auch FCL-Trainer Mathias Holz.

Zusätzlich zu den Pokalen für den Turniersieg und Platz neun bekam die Mannschaft des FC Lauingen noch den Fair-Play-Preis (gewählt von den französischen Schiedsrichtern) überreicht.

Mit diesem großartigen Erlebnis und den Erfolgen im Rücken geht die U 17 am 18. Juni in das Kreispokal-Endturnier des BFV-HaGeBo-Cups, bei dem noch vier Mannschaften vertreten sind und das auf der Sportanlage des FCL ausgetragen wird.