Nicht unschlagbar, aber in Wertingen vorne – FC Bayern München

Plus Jugendfußball: Beim UR-Bau-Blitzturnier überzeugt die U10 des Gastgebers TSV Wertingen.

Drei namhafte Gäste und Gegner hatte der Fußball-Nachwuchs des TSV Wertingen beim UR-Bau-Blitzturnier am Samstag auf dem heimischen Judenberg. Allen voran die U10 des Rekordmeisters FC Bayern München. Letztere belegte am Ende zwar den ersten Rang des mit Hin- und Rückspiels ausgetragenen Vierer-Turniers, wurde aber von Wertingen sogar einmal besiegt.