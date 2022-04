Jugendfußball

vor 16 Min.

Schneeberge am Rande des Spielfelds in Wertingen

Plus Jugendfußball: Bei der internationalen „UR-Bau Schwaben-Trophy“ in Wertingen trotzen der Veranstalter und die jungen Kicker dem miserablen Wetter am Wochenende. Das Endspiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnen Gäste aus Kroatien.

Von Daniel Dollinger und Roland Stoll (Bilder)

Internationale Fußball-Atmosphäre herrschte am Wochenende auf dem Wertinger Judenberg. Aber auch Schneetreiben und Kälte wegen des späten Wintereinbruchs. Bei der „UR-Bau Schwaben-Trophy“ kämpften 70 U 10-Mannschaften, darunter hochkarätige Jugendfußball-Teams aus Deutschland, Italien, Spanien und weiteren europäischen Ländern, um den Siegerpokal. Den ersten Platz in einem spannenden Turnier holten sich die jungen Kroaten von Dinamo Zagreb (Finale: 1:0 gegen Eintracht Frankfurt).

