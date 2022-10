Lauinger Event nicht nur für harte Jungs und Mädchen

Kampfsport: Am kommenden Wochenende steigt in der Lauinger Stadthalle das große „Face2Face“-Event mit Thai-Boxen, Street Food, Musik und weiteren „Acts“.

„Wir geben an diesem Wochenende richtig Gas“, kündigt Roland Steinle an. Der Präsident des Muay Thai Bund Bayern (MTBB) spricht vom „Extreme Weekend“, das am 15./16. Oktober in Lauingen stattfinden wird. Muay-Thai-Kämpfer aus ganz Deutschland haben sich zu diesem Megaevent angemeldet, das Teil einer Veranstaltungsreihe in der ganzen Bundesrepublik ist.

„Wir machen dieses Mal die Veranstaltung in meiner kleinen Stadt Lauingen, die immer gut zu mir war. Jetzt zeige ich ihr die große Welt“, sagt der Organisator mit großem Herz für seine Heimatstadt und Blick auf das Programm der beiden Tage. Denn in und um die Stadthalle Lauingen herum wird mächtig was geboten sein: Kampfsportvorführungen, Artisten, 30 Tätowierer, Harleys, Street Food, Music-Acts und vieles mehr für die ganze Familie.

Beginn in Lauingen ist am Samstagvormittag

Los geht es am Samstagvormittag um 11 Uhr. In der für den Verkehr gesperrten Brüderstraße wird sich eine Streetfood-Meile mit internationalen Köstlichkeiten auftun. Parallel dazu startet auch in der Stadthalle das Programm: Auf der Kulturbühne ist beste Unterhaltung geboten mit Vorführungen des Vietnamesischen und des Thailändischen Vereins, es gibt Bauchtanz, Chainsaw Carving und vieles mehr. Um 12 Uhr startet die Tattoo Convention – 30 Tätowierer haben ihr Kommen zugesagt.

Premium-Event in der Stadthalle ab 17.45 Uhr

Am Samstagnachmittag stehen in der Halle dann die Boxkämpfe im Mittelpunkt. Alle kommen dabei zum Zug: Von 13 Uhr bis 17.15 Uhr sind die Kinder und Jugendlichen an der Reihe. Ab dem Alter von acht Jahren können Kinder mit dem Muaythai-Boxen beginnen. Ab 17.45 Uhr startet das Premium-Event mit den Kämpfen der erwachsenen Männer und Frauen. Ringsprecher Udo Paul Nürnberg wird dabei ebenso Stimmung machen wie die Ringgirls, das Stelzentheater Skaramouche oder Anja Fire Artist & Team. Viele weitere Statisten und Gimmickattraktionen sollen das Publikum zum Staunen und die Halle zum Beben bringen. Ab 23 Uhr spielt die Rockband Impact bis 2 Uhr.

Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter. Im Außenbereich gibt es dann unter anderem Harley Davidson Bikes und American Cars zu bestaunen. In der Halle ist ab 11 Uhr Programm geboten, die Tattoo-Artists werden auch an diesem Tag bis 19 Uhr vor Ort sein.

Infos unter: face2face-event.de