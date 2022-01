Kampfsport

Magosch mit Schwung aus der neuen Hüfte

Plus Kampfsport: Die Dillinger Taekwondo-Ikone Heinrich Magosch ist zweimal operiert.

Als Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch (9. Dan) vor einigen Jahren Probleme mit der linken Hüfte bekam, bestand für ihn Handlungsbedarf. Ergebnis war eine Operation bei Dr. Martin Nolde in München. Inzwischen ist der heute 67-jährige Kampfsportler auch an der rechten Hüfte operiert – und voll beweglich weiter im Einsatz. „Sport ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebens und der Persönlichkeitsbildung. Er ist aber auch nicht selten Ursache von Gesundheitsschäden wie Verletzungen und Verschleißerkrankungen“, sagt Magosch: „Man kann vieles heilen und überbrücken, aber manchmal geht es dann ohne einen gezielten Eingriff eines Spezialisten nicht mehr“, stellt er fest und macht Leidensgenossen Mut: „Um Menschen die Angst vor solchen OPs zu nehmen, habe ich Dr. Nolde ein Video zur Verfügung gestellt, worauf zu sehen ist, was man mit zwei künstlichen Hüften noch alles machen kann – eigentlich alles.“

