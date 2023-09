Studenten-Vizetitel und China-Erfahrung

Taekwondo: Laura Heinrich und Kampfrichterin Marion Schrader sind erfolgreich für Donau-Lech-Iller im Einsatz.

Für eine aufstrebende Sportlerin des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller waren die vergangenen Wochen wahrlich außergewöhnlich: Laura Heinrich hat sich im internationalen Wettkampfgeschehen bewiesen und beeindruckende Erfolge erzielt.

Die Reise begann für Laura Heinrich in Zagreb, wo sie an der Studenten-EM im Taekwondo teilnahm. Begleitet in die kroatische Hauptstadt wurde sie von ihrer Vereinskollegin Katrin Maurer als Coach. Angesichts der starken Konkurrenz aus Portugal, Spanien und der Türkei war das Abschneiden der deutschen Damen umso bemerkenswerter. Fehlerfreie Darbietung im Freestyle-Wettbewerb verhalf der Nordschwäbin zu einem spektakulären zweiten Platz.

Erst Kroatien, dann nach Asien

Kaum zurück aus Kroatien, führte die frischgebackene Stundenten-Vizeeuropameisterin ihre sportliche Reise weiter nach China zu den FISU-Weltspielen der Studenten in Chengdu. 6500 Athletinnen und Athleten aus 113 Ländern traten in 18 Disziplinen an. Heinrich, eine von nur drei Poomsae-Sportlerinnen, die vom Bundesverband und dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband nominiert wurden, erreichte den starken elften Platz. Ein Leistungszeugnis, das umso bedeutender ist, wenn man die herausfordernde Konkurrenz aus Asien bedenkt.

Auch Marion Schrader ist ebenfalls Mitglied des Taekwondo-Clubs DLI und spielte eine besondere Rolle bei den FISU-Weltspielen: Als internationale Kampfrichterin war sie vom Weltverband eingeladen und eine von nur 14 Schiedsrichtern aus aller Welt. Nur drei davon kamen aus Europa, einzige Deutsche war „Frau Doktor Schrader“.

Für die beiden Athletinnen sowie den gesamten Taekwondo-Club war dieses Event ein Höhepunkt. Neben den sportlichen Erfolgen bot sich die Gelegenheit, in eine vielfältige kulturelle Welt einzutauchen.

In Dillingen mit Taekwondo begonnen

Großmeister Heinrich Magosch, Vorsitzender des Taekwondo-Clubs, strahlte vor Stolz über die Erfolge seiner Sportlerinnen. Marion Schrader (7. Dan) begann einst ihr Training in den Dillinger Räumlichkeiten des Vereins und arbeitete sich über zahlreiche Meisterschaften und Ausbildungen an die Weltspitze heran.