BC Schretzheim: das Erfolgserlebnis lässt auf sich warten

Sportkegeln: Schretzheims Damen-Team geht auch in Poing leer aus – und bleibt Tabellenschlusslicht.

Die Damen des BC Schretzheim bleiben die einzige Mannschaft in der Bundesliga ohne Punkte. Im Kellerduell des deutschen Kegel-Oberhauses beim Vorletzten SKK 98 Poing unterlagen die Kleeblätter deutlich mit 2:6 (3167:3319).

Während Christine Grau am Start einen rabenschwarzen Tag erwischte und den Mannschaftspunkt mitsamt 91 Holz abgab, spielte Katrin Gulde die BCS-Tagesbestleistung (573) und gewann den Punkt samt 33 Holz. Ein ähnliches Spiel in der Mitte: Christina Bischof musste sich der Tagesbesten Sarah Haslbeck (580) geschlagen geben. Simone Perzl behielt im letzten Satz die Nerven und sicherte den MP nach 2:2 Sätzen und knappen zwei Holz plus.

Der "Schluss" rettet Schretzheim nicht mehr

Vor der Schlusspaarung lag der BCS bei 2:2 MP mit 101 Holz hinten, was in dieser Liga fast unmöglich aufzuholen ist. So auch diesmal: Marion Frey wie auch Nicole Weitmann-Griesinger konnten auf den schwierigen Bahnen nur in die Vollen mithalten und mussten die Punkte den Gastgeberinnen überlassen.

Ergebnisse: Loncarevic – Grau 1:0 (4:0/547:456), Urban – Gulde 0:1 (1:3/540:573), Haslbeck – Bischof 1:0 (3:1/580:535), Neundörfer – Perzl 0:1 (2:2/548:550), Schmidbauer– Frey 1:0 (2:2/551:537), Boksic – Weitmann-Griesinger 1:0 (3:1/553:516)