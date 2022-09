BC Schretzheim: die Überraschung bleibt aus

Sportkegeln: Schretzheims Damen verlieren Bundesliga-Auswärtsspiel in Pöllwitz knapp.

Der Vizemeister der vergangenen Saison SV Pöllwitz war das erwartet schwere Pflaster für den Erstliga-Neuling Schretzheim. Trotz der 3:5 (10:14/3301:3448)-Niederlage können die BCS-Keglerinnen mit ihrer Leistung zufrieden sein.

In allen Paarungen kam es zur Punkteteilung. Gegen die Pöllwitzer Topspielerin Anna Müller (603) hatte das Duo Simone Perzl/Katrin Gulde einen schweren Stand und verlor glatt 0:4. Sylvia Eberhard dagegen behielt die Nerven und erzielte nach 2:2-Satzpunkten dank vier Holz mehr den ersten Mannschaftspunkt für den BCS.

Eine Schretzheimerin verletzt sich

Ein ähnliches Bild in der Mittelpaarung: Jennifer Hollet konnte zunächst mit der Tagesbesten, Friederike Schulz (617), mithalten. Doch während Letztere in der zweiten Spielhälfte eine Spitzenleistung von 341 Holz auflegte, musste die Schretzheimerin verletzungsbedingt abreißen lassen. Bei Nicole Weitmann-Griesinger lief es besser, mit einem klasse Endspurt und starken 561 Holz gewann sie den zweiten Mannschaftspunkt für den den BC Schretzheim.

Vor der Schlusspaarung wäre bei einem Zwischenstand von 2:2 und einem Rückstand von 139 Holz noch ein Remis möglich gewesen. Christina Bischof verlor aber schon die ersten beiden Sätze mit großem Rückstand und gab ihren Punkt am Ende deutlich ab. Da änderte der Punktgewinn durch die BCS-Bestleistung von Marion Frey (576) auch nichts mehr an der schon im Vorfeld erwarteten Niederlage.

Ergebnisse: Müller – Perzl/Gulde 1:0 (4:0/603:549), Dix – Eberhard 0:1 (2:2/551:555), Schulz – Hollet 1:0 (3:1/617:511), Dannehl – Weitmann-Griesinger 0:1 (2:2/544:561), Oschatz – Frey 0:1 (0:4/554:576), Köhler – Bischof 1:0 (3:1/579:549)

Kreisklasse A

Auch im zweiten Saisonspiel blieb der BC Schretzheim sieglos. Im Heimspiel unterlag man dem ESV Nördlingen G3 mit 1:5 (9:7/1961:2018). In der Startpaarung fand Walter Fischer nicht ins Spiel und macht nach schwachen 60 Wurf Platz für Heidi Grauer. Sie gewann knapp die beiden verbliebenen Sätze, der Mannschaftspunkt ging aber an Nördlingen. Tobias Rehm hatte einen dankbaren Gegner und punktete zum 1:1. Die Schlusspaarung Günther Schimpp/Bernd Grauer hatte das Spiel zunächst gedreht, die ersten beiden Sätze gingen an den BCS, der jetzt 25 Holz vorn lag. Doch die Gäste kamen nach dem Bahnwechsel zurück und gewannen Holz um Holz, sodass die beiden Mannschaftspunkte aufgrund der besseren Holzzahl an den ESV Nördlingen gingen.

Ergebnisse: Rehm – Weber 1:0 (3:1/472:460), Fischer/H. Grauer – Nigel 0:1 (2:2/468:501), Schimpp – Lauermann 0:1 (2:2/505:527), B. Grauer – Gehring 0:1 (2:2/516:530)