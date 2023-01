Schretzheim ist jetzt ein Europapokalsieger-Besieger

Sportkegeln: Das Damen-Team der BC Schetzheim überrascht mit Bundesliga-Sieg Nummer eins.

Jetzt können sich auch die Keglerinnen des BC Schretzheim „Europapokalsieger-Besieger“ nennen: Ausgerechnet gegen den Champions-League-Teilnehmer SV Pöllwitz gelang der erste Bundesliga-Sieg in der Vereinsgeschichte. Mit dem 5:3 (3337:3302) schafften die BCS-Damen die Sensation des elften Spieltags.

In der Startpaarung spielte Christine Grau gegen Celine Dannehl drei Sätze auf Augenhöhe, verlor letztlich aber den Punkt. Auf der anderen Seite trat Simone Perzl mit Erfolg gegen die amtierende Weltmeisterin Anna Müller an, die weit unter ihren Möglichkeiten blieb. Nach dem ersten Drittel lag der BCS bei 1:1 Punkten lediglich zwölf Holz hinten. In der Mitte gingen beide Punkte an die Gäste: Katrin Gulde verpasste den Punkt nur um vier Holz. Christina Bischof gewann zwar ebenfalls zwei Sätze, verlor den MP aber um 46 Holz.

Grenzenloser Jubel beim BC Schretzheim

Die BCS-Schlusspaarung ging mit 62 Holz Rückstand bei 1:3 Punkten auf die Bahnen. Die zahlreichen lautstarken Zuschauer bekamen nun eine außerordentliche Aufholjagd geboten: Marion Frey gewann mit fehlerlosen 607 Holz den Punkt samt 65 Holz Vorsprung. Nicole Weitmann-Griesinger blieb auch nur knapp unter der 600er Marke und hielt die Beste aufseiten der Thüringerinnen, Diana Langhammer (565), auf Abstand. Nach Spielschluss kannte der Jubel beim BCS keine Grenzen.

Ergebnisse: Grau – Dannehl 0:1 (1:3/527:550), Perzl – Müller 1:0 (2:2/564:553), Gulde – Illert 0:1 (2:2/527:541). Bischof – Schulz 0:1 (2:2/515:561), Frey – Köhler 1:0 (4:0/607:542), Weitmann-Griesinger – Langhammer 1:0 (3:1/597:565)