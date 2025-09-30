80 Mountainbiker rasen durchs Kesseltal und den Bissinger Bikepark

Am vergangenen Samstag luden die Mountainbiker des TSV Bissingen zum 19. Kesseltaler-MTB-Event ein. 80 Mountainbiker folgten der Einladung der Bissinger MTB-Guides. Es wurden wieder verschiedene Touren angeboten. Die Biker konnten sich für die Bio-Medium-Tour mit 750 Höhenmetern und 40 Kilometern, die Bio-Experten-Tour (1100 Hm, 47 km), E-MTB-Tour (750 Hm, 43 km) sowie der E-Bike PRO-Tour (1050 Hm, 52 km entscheiden. So konnten sich die Biker entsprechend ihrem fahrtechnischen Können selbst eingruppieren. Start und Ziel war am Sportgelände des TSV Bissingen.

Mountainbike-Touren führen durchs Kesseltal

Die Touren führten heuer traditionell durchs Kesseltal und die angrenzenden Höhenzüge des Donautals zur Verpflegungsstation nahe Oberliezheim. Nach einer Stärkung am Kuchenbuffet ging es dann abwechslungsreich durchs obere Kesseltal zurück nach Bissingen. Zum Abschluss fuhr man noch durch den Bissinger Bikepark am Wütherich. Trotz der starken Regenfälle in der Vorwoche waren die Strecken bestens zu befahren. Bei den Experten und in der E-Bike PRO Tour wurde den Mountainbikern und den E-Bikern alles abverlangt. Hier musste man konditionell und technisch bestens vorbereitet sein.

Steile Anstiege und rasante Abfahrten für die Mountainbiker

Denn die Strecke war gespickt mit steilen Anstiegen, teilweise auf losem und schmierigem Untergrund, sowie rasanten Abfahrten. In den Trails wurde eine sehr gute Beherrschung des Mountainbikes vorausgesetzt. Wer es etwas ruhiger angehen lassen wollte, aber keinesfalls auf die Trails verzichten wollte, war bei der Medium Tour und in der E-MTB Tour richtig. Diese Runde war ebenso wie die Experten Runde mit teils anspruchsvollem Untergrund versehen. Anstiege, rasante Abfahrten und Trails gehörten hier ebenfalls zum Streckenverlauf, jedoch wurde in einem moderaten Tempo gefahren. Weitere Aktivitäten der Bissinger Mountainbiker findet man unter www.tsv.bissingen.de