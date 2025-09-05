Kevin Lochbrunner darf endlich auf seiner Lieblingsposition ran

Bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen klingelt der Wecker am Samstagmorgen früh. Bereits um 8 Uhr setzt sich der grün-weiße Tross in Bewegung, um den Freistaat einmal gen Osten zu queren – und um rechtzeitig um 14 Uhr beim SV Schalding-Heining anzukommen. Denn dann ertönt der Anpfiff zum Punktspiel bei den Niederbayern.

Dort muss FCG-Trainer Thomas Rudolph sein Team, das mit drei Siegen in Serie auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmt, allerdings etwas umbauen. Janik Noller und Elias Weichler werden fehlen. Doch gerade die Personalie Weichler bietet für Kevin Lochbrunner eine besondere Chance.

Lochbrunner spielte in der Jugend beim FC Augsburg

Dass sich der 20-Jährige als Innenverteidiger besonders wohlfühlt, verheimlicht er keineswegs. „Dort habe ich fast immer gespielt“, verrät Lochbrunner, der beim TSV Krumbach begann, mit zehn Jahren zum FC Augsburg gewechselt war und sich zum Abschluss der Juniorenzeit für zwei Spielzeiten dem SSV Ulm 1846 anschloss. Auch beim FC Memmingen, mit dem er vergangene Saison Bayernliga-Meister wurde, sah sich Lochbrunner als Innenverteidiger. Allerdings war dort die Konkurrenz groß, die Aussicht auf mehr Spielzeit in der Regionalliga gering. Deshalb entschied sich der Krumbacher frühzeitig für den Wechsel zum FCG, „denn ich will Erfahrung sammeln und das geht nur, wenn ich spiele“.

Beim FCG ist das auf der Wunschposition zwar ebenfalls schwer, weil die Konkurrenten David Anzenhofer und Elias Weichler heißen, doch zuletzt öffnete sich schon eine Tür. Weil Dario Nikolic in der Partie beim TSV Kottern (1:0) schon nach wenigen Minuten bei einem Foul verletzt wurde, das Außenband und der Schienbeinkopf in Mitleidenschaft gezogen wurde, durfte Lochbrunner als Rechtsverteidiger ran.

Trainer Thomas Rudolph vertraut seinem Verteidiger

„Wo ich der Mannschaft aktuell helfe, das ist egal“, sieht der Student des Gesundheitsmanagements die Sache perspektivisch. Zumal er sich in der Gärtnerstadt wohlfühlt. „Die Mannschaft ist top, auch privat gibt es viel Kontakt“, so der Verteidiger, der am Spieltag auch vom „Familien-Clan“ auf der Tribüne unterstützt wird. Und dass er der Aufgabe in der Innenverteidigung gewachsen ist, daran hat sein Trainer Rudolph keinen Zweifel: „Das hat er schon im Spiel bei 1860 München II und in der Vorbereitung bewiesen.“

FC Gundelfingen: Werdich, Thurn; Anzenhofer, Lochbrunner, N. Fink, J. Fink, Maliqi, Frisch, Gerold, Maurer, L. Sailer, N. Sailer, Schneider, J. Seibold, S. Seibold, Fidan, Meier, Spizert, Fähnle

Der Gegner: Insgesamt neun Spielzeiten war der SV Schalding-Heining schon in der Regionalliga Bayern vertreten – und dorthin würden die Passauer Vorstädter gerne wieder zurückkehren. Allerdings läuft es in diesem Kalenderjahr nicht sonderlich. Im Frühjahr verspielten die Niederbayern mit einer Negativserie alle Aufstiegschancen, auch in der laufenden Runde hakt es. Nach der 0:2-Niederlage am Mittwoch beim Spitzenreiter 1860 München II beträgt der Rückstand auf die Junglöwen bereits zehn Punkte, wie auch die Vereinslegende Stefan Köck weiß. Der frühere Verteidiger kam 2013 als Spieler und ist seit Januar 2017 Chefcoach in Schalding. Bei dem Klub, der den einst großen Nachbarn 1. FC Passau (Landesliga) nun schon seit rund zwei Jahrzehnten in den Schatten stellt. Die beiden bisherigen Punktspielduelle gegen den FCG gewann der SVS mit 3:2 und 2:1 (Saison 2022/23).