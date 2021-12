Fußball: Erleichterung in Kicklingen über neues Urteil

Plus Das abgesagte Spiel gegen Schretzheim wird neu angesetzt. Die Erleichterung darüber ist beim Kicklinger Sportleiter Peter Reschnauer groß.

Das schönste vorweihnachtliche Geschenk gab es für Peter Reschnauer am 22. Dezember. Da teilte ihm das Bezirkssportgericht Schwaben über das Postfachsystem Zimbra schriftlich mit, dass das Ersturteil des Kreissportgerichts Donau aufgehoben wird und das am 31. Oktober ausgefallene Fußballspiel der Kreisliga Nord seines SV Kicklingen-Fristingen beim BC Schretzheim neu anzusetzen ist.