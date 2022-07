FC Gundelfingen II spielt gegen SSV Dillingen im Finale vom Fußball-Sparkassenpokal

Finale beim Fußball-Sparkassenpokal: Bezirksligist und Kreisklassen-Team bestreiten voraussichtlich am Dienstag, 19. Juli, in Holzheim das Endspiel.

Neben dem favorisierten FC Gundelfingen II zog am Dienstagabend auch die SSV Dillingen ins Endspiel um den diesjährigen Fußball-Sparkassenpokal im Landkreis Dillingen ein. Während der Bezirksliga-Aufsteiger aus der Gärtnerstadt den Kreisligisten Türk Gücü Lauingen mit 5:2 bezwang, setzte sich Dillingen bei der SSV Höchstädt mit 7:6 (1:1) nach Elfmeterschießen durch. Das Finale zwischen Gundelfingen II und Dillingen findet voraussichtlich am kommenden Dienstag, 19. Juli, 18.30 Uhr, in Holzheim statt.

42 Bilder Dillingen gewinnt und jetzt gehts gegen FCG 2 im Endspiel Foto: Karl Aumiller

FC Gundelfingen II – Türk Gücü Lauingen 5:2 (2:1). Der Favorit aus der Bezirksliga ließ sich im Schwabenstadion nicht überrumpeln und hatte den aufstrebenden Kreisligisten aus der Nachbarstadt gut im Griff. Dazu trugen natürlich auch die beiden Tore durch Laurin Völlmerk (28.) und Johannes Hauf (36.) bei. Türk Gücü konnte durch Oguzhan Baki zwar verkürzen (37.), doch mit seinem zweiten Tor stellte Laurin Vollmerk nach 58 Minuten den alten Abstand wieder her. Noch gab sich der Gast nicht geschlagen und kam durch Timur Cukur auf 3:2 heran (60.). Mit dem Treffer zum 4:2 durch Luka Nelker war allerdings eine Vorentscheidung zugunsten des FCG gefallen (70.). Den Schlusspunkt setzte dann nach 87 Minuten Johannes Hauf mit dem Treffer zum 5:2-Endstand. Es war das insgesamt vierte Tor des 22-Jährigen im diesjährigen Sparkassen-Cup. – Zuschauer: 100

SSV Höchstädt – SSV Dillingen 6:7 (1:1/0:1) nach Elfmeterschießen. Einen packenden Fußball-Krimi erlebten die 120 Zuschauer im Josef-Konle-Stadion. Als es nach 90 Minuten 1:1 stand, musste ein Elfmeterschießen entscheiden, wer ins Finale einzieht. Zum Matchwinner avancierte dabei Dillingens Torwart Felix-Adrian Körber, der den sechsten Strafstoß der Höchstädter von Sebastian Kölle parierte. Marcel Hander traf danach zum 7:6 für die Gäste, Dillingen konnte jubeln. Die Kreisstädter gingen in der normalen Spielzeit durch Adonis Isufi früh in Führung (19.). Die gut aufopferungsvoll kämpfende Dillinger Mannschaft ließ danach gegen überlegene Höchstädter relativ wenig zu, schwächte sich aber durch eine Rote Karte für Manuel Kasakowski (Unsportlichkeit) in der 76. Minute. In Überzahl konnte Höchstädt durch Patrick Wanek zwar zum längst fälligen 1:1 ausgleichen (83.), zum Weiterkommen reichte dieser Treffer aber nicht. – Zuschauer: 120

