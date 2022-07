Fußball-Sparkassenpokal: 41 Mal schlägt es ein

Auch in der zweiten Runde des Fußball-Sparkassenpokals geizen die Mannschaften nicht mit Toren. Der TSV Unterthürheim gewinnt und scheidet dennoch aus.

Sieben Spiele wurden am Dienstagabend in der zweiten Runde um den Fußball-Sparkassenpokal im Landkreis Dillingen ausgetragen. Die letzte der insgesamt acht Partien im Achtelfinale zwischen der SG Bächingen und dem TSV Unterringingen fand erst am gestrigen Mittwochabend statt und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Obwohl keine der Dienstags-Begegnungen ins Elfmeterschießen ging, geizten die Kicker nicht mit Toren. Insgesamt konnten 41 Treffer bejubelt werden, die meisten davon beim 6:3-Erfolg der SSV Glött beim TSV Wittislingen. Für die Überraschung des Tages sorgte die SSV Höchstädt, welche den FC Lauingen mit 6:1 aus dem Stadion fegte.

Unterthürheim schlägt Aislingen

Durch einen 3:1-Erfolg beim SV Aislingen hat auch der TSV Unterthürheim die Runde der letzten Acht erreicht, doch da muss der Kreisklassist aus der Gruppe Nord II passen, weil sich die Mannschaft um Neu-Trainer Fabian Knötzinger am Wochenende in ein Trainingslager begibt und somit am Freitagabend bei der SSV Dillingen nicht antreten kann. Die Kreisstädter sind somit automatisch eine Runde weiter und stehen als erster Halbfinalist fest.

61 Bilder Aislingen führt und verliert Foto: Karl Aumiller

SC Mörslingen – SV Ziertheim 1:2 (1:1). Ganz schön strecken musste sich der klassenhöhere Gast, um in die dritte Runde einzuziehen. Außenseiter Mörslingen ging durch Raphael Konle gar in Führung (21.), Alexander Gschwind (40.) und Daniel Wünsch (56.) drehten mit ihren Toren die Partie. – Zuschauer: 70

FC Gundelfingen U23 – TV Gundelfingen 4:0 (3:0). Im Schwabenstadion zog sich der krasse Außenseiter aus der A-Klasse beim Bezirksliga-Aufsteiger achtbar aus der Affäre. Der TVG warf alles in die Waagschale, konnte aber die Gegentreffer durch Darius Leimer (22.), Markus Böck (25.) und zweimal Bernhard Rembold (30./90.+5) nicht vermeiden. Rembolds zweiter Treffer in der Schlussminute resultierte aus einem verwandelten Elfmeter. – Zuschauer: 155

TSV Wittislingen – SSV Glött 3:6 (3:2). Als Tobias Mayr nach einer Stunde ein zweites unglückliches Eigentor zum 3:3-Ausgleich für die SSV Glött fabrizierte, ging dem TSV Wittislingen im Schlussspurt die Luft aus. Kreisligist Glött legte durch Dominik Wohnlich (64.), Steven Kopp (70.) und Pius Gallgenmüller (70.) drei Treffer nach und sorgte am Ende doch noch für klare Verhältnisse. Die Gäste gingen vor der Pause durch ein erstes Eigentor von Tobias Mayr (18.) und Jonas Stutzmüllers Treffer (21.) mit 2:0 in Führung. Doch dann hatte der TSV Wittislingen einen Lauf und konnte bis zum Wechsel durch Basilio Selis (31.) und zweimal David Meier (43./44.) seinerseits in Führung gehen. – Zuschauer: 100

120 Zuschauern beim Spiel Villenbach gegen TG Lauingen

SV Villenbach – Türk Gücü Lauingen 3:5 (3:4). Da war mehr drin für den A-Klassisten SV Villenbach. Die Hausherren, welche sich in der 50. Minute durch Ogzushan Baki den fünften und letzten Treffer einfingen, versuchten in der Restspielzeit alles, um noch einmal heranzukommen. Doch wurde keine der vielen guten Aktionen mit einem weiteren Treffer belohnt, sodass der Kreisklassist mit einem blauen Auge davonkam. Vor allem in der ersten Halbzeit kamen die Zuschauer bei sieben Treffern auf ihre Kosten. Den Torreigen eröffnete Timur Cukur (8.) für Türk Gücü, doch Christoph Thoma glich für Villenbach aus (19.). Tarik Öz (24.) und Yigitcan Yüce schossen Lauingen mit ihren Toren 3:1 nach vorne, ehe Lukas Filbrich zweimal traf (35./43.) und es plötzlich wieder unentschieden stand. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Yigitcan Yüce das 4:3 für den Kreisligisten. – Zuschauer: 120



SV Aislingen – TSV Unterthürheim 1:3 (1:2). Auch wenn die Gäste wussten, dass sie aufgrund eines lange Zeit schon geplanten Trainingslagers am Wochenende in der nächsten Runde nicht antreten können, schenkte Unterthürheim nichts her. Die Truppe von Neu-Trainer Fabian Knötzinger ließ sich auch durch einen 0:1-Rückstand (Niklas Emminger/13.) nicht aus der Bahn bringen und drehte die Partie durch Treffer von Daniel Gumpp (28.), Christian Binswanger (32.) und Matthias Schäffler (87.), der per Elfmeter traf. – Zuschauer: 80 31 Bilder Höchstädt wird Favoritenrolle gerecht Foto: Karl Aumiller

SSV Peterswörth – SSV Dillingen 0:6 (0:3). Nichts anbrennen ließen die Dillinger beim B-Klassisten und stehen nach diesem Sieg bereits im Halbfinale. Zweimal traf für die SSV Adonis Isufi (74./78), einmal per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 0:4. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Konstantin Sakowrjaschin (5.), Adonis Isufi (16.) Alexander Kinder (44.) und Burcin Kaya (88.). – Zuschauer: 45

SSV Höchstädt – FC Lauingen 6:1 (4:0). Bei den Gästen standen hauptsächlich Akteure aus der zweiten Mannschaft auf dem Feld, welche gegen ein starkes SSV-Team überfordert waren. Die Höchstädter bestimmten die Partie und lagen schon zur Pause durch Tore von Sebastian Wanek (9.), Mark André Wimmer (22.), Sebastian Kölle (25.) und Patrick Wanek (35.) mit 4:0 vorne. Als Jan Cvjetkovic für den FCL traf (73.), zog der heimische Kreisklassist nochmals an und erhöhte durch Son Tran Xuan (86.) und Michael Zecevic in der Schlussminute per Elfmeter zum 6:1-Endstand. – Zuschauer: 60

Lesen Sie dazu auch