Sportlerwahl 2021: Stimmen Sie für Ihren Liebling im Kreis Dillingen ab!

Nach der stark reduzierten „Light-Variante“ im Jahr 2020, verleiht unsere Zeitung dieses Jahr wieder den Titel "Sportler des Jahres". So können Sie mitmachen.

Corona bleibt vorerst der hartnäckigste Gegner der Sportler und Sportlerinnen. Nachdem bereits 2020 nur eine „Landkreis-Sportlerwahl light“ ausgerichtet werden konnten, fällt der Pandemie-Schatten auch noch auf die 38. Durchführung dieser Gemeinschaftsaktion der Donau-Zeitung, Wertinger Zeitung, des Landkreises und des BLSV-Kreises Dillingen.



Anders als vor Jahresfrist, als eine Fachjury über die Sieger abstimmte, sind heuer aber wieder die Leser und Leserinnen beider Heimatzeitung aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Schirmherr der 38. Landkreis-Sportlerwahl ist wie immer Landrat Leo Schrell.

Stimmen Sie online in einem Voting für ihren Lieblingssportler ab

Ausnahmsweise erfolgt die Abstimmung nicht wie seit jeher bewährt händisch per Stimmzettel, sondern via Online-Votum – aus hygienischen Gründen. Nominiert sind aber wie gewohnt fünf Einzelsportler, fünf Einzelsportler und drei Mannschaften, die im Jahr 2021 mit ihren starken Leistungen für Schlagzeilen gesorgt haben.

Fünf starke Damen und Herren, drei erfolgreiche Teams

Die Nominierung der Kandidaten erfolgte Anfang November durch die Fachjury, bestehend aus Vertretern der beiden Heimatzeitung, des Landkreises und des BLSV-Kreises. Und die Aufgabe war nicht einfach. So empfahlen sich zum Beispiel gleich mehrere starke Triathletinnen, den Zuschlag bekam diesmal Sabrina Klotz. Durchs Raster fielen die starken Wittislinger Senioren-Schützen, deren Erfolgsmeldung die Redaktion erst nach der Nominierungssitzung erreichte. Für sie wäre ein Platz auf der Nominierten-Liste ebenso verdient gewesen wie für die Triathletinnen Daniela Unger, Jule Resselberger oder weitere Aktive. Aber es sind eben nur jeweils fünf Einzelplätze und drei Teamplätze zu vergeben.

Kleiner Festakt im Landratsamt Dillingen

Neben der Änderung bei der Stimmabgabe ist wegen der Corona-Pandemie auch die Siegerehrung eingeschränkt: Statt einer großen Ehrungsgala im Dillinger Stadtsaal wird aktuell für den Dienstag, 18. Januar 2022, ein kleiner Festakt im engsten Kreis im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes angedacht. Dort werden dann die Sieger und Platzierten 2021 verkündet.

Für 2022 bleibt die Hoffnung auf einen möglichst reibungslosen Sportbetrieb sowie die 39. Sportlerwahl, deren Abschluss dann im Wertinger Schloss gefeiert wird – am liebsten ganz ohne Corona, dafür aber wieder mit Gästen, Musik und guter Laune.

Hier geht es zur Online-Abstimmung

Ab sofort bis einschließlich Zweiten Weihnachtsfeiertag (Sonntag, 26. Dezember, 18 Uhr) kann man für seinen Favorit, seine Favoritin abstimmen.

Wer nochmal in Ruhe nachlesen will, was welcher Sportler oder welche Sportlerin im vergangenen Jahr als geleistet hat, kann das hier tun.

Es gibt auch tolle Preise zu gewinnen

Wer auch einen der ausgelobten Leserpreise gewinnen will (siehe unten), muss zusätzlich eine E-Mail mit Angabe seiner Adresse und Telefonnummer schicken an: gewinnspiel@donau-zeitung.de. Die Preise werden unter allen E-Mail-Einsender verlost, die Namen der Gewinner Anfang des neuen Jahres veröffentlicht. Sie bekommen ihren Preis dann zugeschickt oder zur Abholung hinterlegt! Die E-Mails samt der Kontaktdaten werden ausschließlich zur Ermittlung der Leser-Gewinner verwendet und anschließend gelöscht. Diese Preise gibt es zu gewinnen:

4 x Mehrtages-Berlin-Fahrt für zwei Personen

4 x 2 Tickets Rolf Miller, 8. Mai 2022, Stadtsaal Dillingen

1 x 2 Tickets Heinrich del Core, 23. März 2022, Stadtsaal Dillingen

9 x 2 Bundesliga-Eintrittskarten für Heimspiele des FC Augsburg, 1. FC Heidenheim und der Augsburger Panther

7 x Freizeitmagazin „Dillinger Land“: Touren für Wandern und Radeln – das nächste Frühjahr kommt bestimmt.