Vorschau auf die Fußball-Kreisligen: Packender Abstiegskampf im Norden

Der BC Schretzheim braucht am Wochenende unbedingt einen Heimsieg gegen Möttingen, um noch eine Chance zu haben.

In der Kreisliga West steht ein Lauinger Derby an

TSV Offingen – SSV Glött. Das letzte Auswärtsspiel der Saison führt die Lilien zum Landkreisnachbarn TSV Offingen. Die Mindelbogen-Kicker konnten zuletzt mit drei Siegen aus den vergangenen vier Partien die gefährliche Zone der Kreisliga West verlassen. Mit dem jüngsten 1:0-Sieg bei der SpVgg Ellzee machte die Elf von Spielertrainer Stefan Smolka den Klassenerhalt auch rechnerisch fix. Somit können die Gastgeber bei ihrem letzten Heimauftritt gegen die Glötter befreit aufspielen.

Befreit könnten sich die Rickauer-Schützlinge eigentlich schon länger präsentieren, dennoch ist seit der Winterpause der Wurm drin. Umso wichtiger war der 5:0-Sieg vor Wochenfrist gegen die TSG Thannhausen. Nun gilt es, diesen Schwung in die noch ausstehenden Partien zu tragen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Doch personell kommt die SSV wie so oft in dieser Spielzeit auf der letzten Rille daher. Zuletzt haben sich auch noch Kapitän Andre Daferner sowie einmal mehr Martin Raphael in das Lazarett verabschiedet. Das Hinspiel konnte die SSV durch ein spätes Traumtor von Dominik Wohnlich mit 1:0 für sich entscheiden. (RÖB)

Es fehlen: Oberfrank, Mielke, Galgenmüller, Daferner, Martin (alle verletzt), Morais, Ostertag, Taner (alle krank)

FC Lauingen – Türk Gücü Lauingen. Obwohl sich beide Mannschaften in zahlreichen Vorbereitungsspielen gegenüberstanden, steigt am Sonntag erst das zweite Stadtderby in einem Pflichtspiel. Beide Teams gehen mit einem Sieg vom vergangenen Spieltag in dieses Derby. Türk Gücü siegte beim Tabellenführer und Bezirksligaaufsteiger VfR Jettingen mit 2:1, und der FCL behielt im Heimspiel gegen die SG Reisensburg/Leinheim mit 6:1 die Oberhand. Im Duell der Tabellennachbarn geht es sicherlich um nicht mehr allzu viel, dennoch ist aufgrund der Brisanz des Stadtderbys von einem packenden Spiel mehr als auszugehen, bei dem beide Teams gerne als Sieger den Platz verlassen. Im Hinspiel siegte TG Lauingen mit 3:0. (joh)

FCG U 23 – GW Ichenhausen. Eine schwierige Aufgabe steht der U23 beim letzten Heimspiel der Saison gegen Grün-Weiß Ichenhausen bevor. Zwar konnten die Gäste aus ihren bisher acht Partien in diesem Jahr lediglich einen Sieg und drei Remis holen, allerdings plagen FCG-Trainer Peter Stegner extreme Personalsorgen. Zu den ohnehin schon zahlreichen Verletzten und Kranken gesellten sich vergangenes Wochenende gegen TGB Günzburg (2:1) noch Darius Leimer und Christoph Schnelle, die beide verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Gerade in dieser entscheidenden Phase kurz vor der anstehenden Relegation, sollten die Gundelfinger die Zeit nutzen, um sich einzuspielen. Froh ist Stegner darüber, dass die U19-Saison ab Samstag vorbei ist und er auf Unterstützung aus dem eigenen Jugendbereich zählen kann. (pm)

In der Kreisliga Nord muss der BC Schretzheim gegen den Abstieg kämpfen

FC Maihingen – SV Holzheim. Am Sonntag bekommt es der SV Holzheim mit dem FC Maihingen zu tun, einem Kontrahenten, der auf einer Welle des Erfolgs reitet. Zuletzt kam der FC Maihingen zu einem 2:1-Erfolg beim TSV Wemding. Das Team von Coach Hans Golder scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche. Ob das Spiel gegen Holzheim so eindeutig endet, wie die Tabelle es vermuten lässt? Die Mannschaft von SVH-Coach Oliver Remmert wird trotzdem nichts unversucht lassen und alles in die Waagschale werfen, um Zählbares mit nach Hause nehmen zu können. (TF)

TSV Binswangen – SV Holzkirchen. Nach der verdienten 1:2-Niederlage in der Vorwoche beim FSV Marktoffingen muss der TSV Binswangen mehr denn je um den Ligaverbleib zittern. Kein Wunder, dass sich Torhüter und Abteilungsleiter Benedikt Winkler bewusst ist, dass gegen den ehemaligen Bezirksligisten aus dem Ries nur drei Punkte zählen. Holzkirchen kommt mit der zweitbesten Offensive (51 Tore) zu den Gelb-Schwarzen und kann im Gegensatz zu den Binswangern befreit aufspielen. (her)

TSV Oettingen – SV Kicklingen. Nachdem die SVK-Elf fünf Spiele ungeschlagen blieb, musste zuletzt eine 1:2-Niederlage in Möttingen hingenommen werden. Dabei agierten die Kicklinger als bessere Mannschaft. Am Sonntag steht das letzte Auswärtsspiel der Saison in Oettingen an. Das Hinspiel ging 1:4 verloren. Bei einem Auswärtsdreier wäre der sechste Tabellenplatz gesichert. (TIRE)

BC Schretzheim – TSV Möttingen. Lediglich zwei Punkte aus den elf Spielen nach der Winterpause hat der BC Schretzheim bisher geholt. Bleibt die Truppe von Trainer Christoph Kehrle auch gegen Möttingen sieglos, könnte dies schon gleichbedeutend mit dem Abstieg sein, falls Binswangen und Marktoffingen gewinnen. (her)