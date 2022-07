Lauingen

12.07.2022

Der nächste Stopp von der Lauinger Triathletin Jule Resselberger ist North Carolina

Plus Die 18-jährige Triathletin Jule Resselberger aus Lauingen gehört zum Bayern-Kader, startet in der Bundesliga und wird zukünftig im US-Bundestaat North Carolina ihren Sport mit einem Studium verbinden können.

Von Walter Brugger

Mallorca oder die Toskana sind beliebte Urlaubsziele. Doch während für die meisten dort Erholung, Kultur oder auch einfach mal Feiern auf dem Plan steht, verbindet Jule Resselberger ganz andere Dinge mit diesen Regionen. Die 18-Jährige, die auch schon mit dem Future-Preis der Donau-/Wertinger Zeitung im Rahmen der Sportlerwahl ausgezeichnet worden ist, war dort in vergangenen Monaten zum Trainieren, denn für ihre Sportart sind stundenlange Einheiten die Grundvoraussetzung für den Erfolg. Schließlich ist die Abiturientin eine erfolgreiche Triathletin und hat sich dadurch für ein Stipendium in den Vereinigten Staaten empfohlen. Vier Jahre lang wird Resselberger an der Wingate University in Charlotte (North Carolina) nicht nur gefördert, sie wird dort zudem Sportwissenschaften studieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

