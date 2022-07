Markus Kapfer trainiert nun Türk Fußball-Kreisligist Gücü Lauingen

Plus Der Fußball-Kreisligist Türk Gücü hat einen neuen Coach verpflichtet. Markus Kapfer trainiert die Mannschaft seit Juli.

Beim SV Aislingen hat Markus Kapfer in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisklasse West II die Punktrunde nicht zu Ende gebracht. Beide Seiten trennten sich im Frühling im beiderseitigem Einvernehmen. Nun hat der 33-Jährige aus Dillingen einen neuen Verein gefunden.