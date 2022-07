Lauinger Triathleten geben in Roth bei Hitze alles

Bernhard Seitz und Harald Winter erleben bei der Challenge in Roth in Mittelfranken absolute Gänsehautmomente. 20.000 Zuschauer beim Start um 4 Uhr morgens am Main-Donau-Kanal.

Die Morgenstimmung versprach einen Traumtag am Main-Donau-Kanal. Ab 4 Uhr verwandelt sich der Startbereich der Challenge Roth in ein wildes Gewusel. Jeder der über 3.500 Einzelstartern und 650 Staffeln trifft am Kanal ein. Im Hintergrund läuft leise Musik, die Moderatoren begrüßen die aus über 70 Ländern angereisten Akteure des Tages, jeder überprüft sein Rad, checkt die Luft in den Reifen, gibt seine Wechselbeutel für die Wechselzonen ab. Zum Start haben sich über 20.000 Zuschauer auf der wohl bekanntesten Triathlonbrücke der Welt und am Ufer des Main-Donau-Kanals eingefunden.

Man spürt, die Luft knistert. Im Spalier von sieben Heißluftballons starten um 6:30 Uhr die Profis in das 23 Grad warme Wasser, gefolgt in fünfminütigen Wellen mit 205 sogenannten Altersklasse-Athleten, um sich auf die 226 Kilometer lange Reise durchs mittelfränkische Umland von Hilpoltstein und Roth zu begeben. Mit dabei vom TRI TV Lauingen die beiden Triathleten Bernhard Seitz in der Altersklasse AK 35 und Harald Winter in der AK 45.

3,8 Kilometer lange Schwimm-Strecke in Roth

Das Schwimmen über 3,8 km läuft bei beiden nach den Erwartungen. Winter steigt nach 1:15:33 aus dem Wasser. Der Wittislinger Bernhard Seitz benötigt 1:31:55. Danach geht es auf das Rad. Die Strecke wird in zwei Runden abgespult und führt über eines der größten Stimmungsnester nach Greding zum südlichsten Punkt der Strecke. Von dort zurück führt die Strecke wieder nach Hilpoltstein und man durchfährt das absolute Highlight des Tages – das Menschenmeer am Solarer Berg. Tour de France Stimmung pur. Für die beiden Lauinger Sportler sind dies unbeschreibliche Gänsehautmomente.

Gegen Mittag frischt der Westwind auf und die Mittagssonne brennt unermüdlich. Nach 180 Kilometer und über 1400 Höhenmetern erreichen die Lauinger Sportler bei über 30 Grad die zweite Wechselzone. Der aus Schretzheim stammende Harald Winter mit einer Radzeit von 5:26:35. Bernhard Seitz übergibt nach 5:49:03 sein Rad an einen der über 7.500 Helfer an der Strecke. Nun steht noch der Marathon über 42,2 Kilometer an.

8000 Fans warten im Zieleinlauf in Mittelfranken

Erneut machten sich die Teilnehmer auf den Weg zum Main-Donau-Kanal und spulen dort unzählige Kilometer ab. Dann geht es über das Rother Hafen- und Industriegelände, die sogenannte Lände, zurück nach Roth durch die Innenstadt, um sich dann noch nach Büchenbach, einem Ortsteil von Roth, einen steilen Berg hochzukämpfen. Und das bei Kilometer 36. Dort wartet auf einen noch eines der unzähligen Stimmungsnester und die Reise geht bergab wieder zurück nach Roth und schließlich ins mit über 8.000 Fans gefüllte Stadion.

Lesen Sie dazu auch

218 Bilder 462 Teilnehmer kamen bei Sonnenschein und Hitze Foto: Karl Aumiller

Beim Marathon kann Bernhard Seitz seine volle Stärke und das lange und konsequente Training ausspielen und läuft die 42,2 Kilomter in 4:15:02. Für Harald Winter wird die Strecke zum Kampf und die zehnwöchige Laufpause seit Mitte April aufgrund einer Verletzung macht sich dann doch bemerkbar. Und so kommen aber beide überglücklich und geimpft mit unbeschreiblichen Emotionen, Gefühlen und Erlebnissen am „längsten Tag“ ins Ziel.

Die erste Langdistanz für Bernhard Seitz

Bernhard Seitz bewältigt seine erste Langdistanz in einer Gesamtzeit von 11:43:15 Stunden. Für Winter geht bei seiner zweiten Teilnahme der Tag nach 12:32:57 Stunden zu Ende. Gemeinsam mit Fans, Angehörigen und Freunden wird um 23.05 Uhr schließlich der letzte Teilnehmer von den beiden Profi-Siegern, Anne Haug (Deutschland) bei den Damen und Magnus Ditlev (Dänemark) bei den Herren, mit atemberaubender Lasershow und einem kurzen Höhenfeuerwerk an der Finishline empfangen.

Ein unbeschreiblicher Tag geht in der Triathlonregion Roth zu Ende und die zahlreichen Sportler treten ihre Heimreise an. Auch die beiden Starter vom TRI TV Lauingen.