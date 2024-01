Drohne und TV-Kameras beim Lauinger Dreikönigslauf

Leichtathletik: Der Jubiläumslauf in Lauingen verzeichnet einen neuen Teilnehmerrekord. Christian Berhold und Daniela Unger sichern sich die Stadtmeister-Titel.

Eine Drohne zog am Samstag ihre Kreise über dem Auwaldsee. Gesteuert wurde sie vom Tontechniker des Bayerischen Fernsehens, das mit einem sechsköpfigen Team zum 25. Lauinger Dreikönigslauf angereist war. Aus der Vogelperspektive verfolgte das Fluggerät Moderatorin Irene Esmann, die am Hauptlauf über zehn Kilometer teilnahm, „obwohl ich über Weihnachten krank war“.

Doch ihre Bedenken waren unnötig. Die Journalistin erlief sich in einer Stunde und fünf Minuten den dritten Platz ihrer Altersklasse. So konnte sie sich am Schluss sogar über eine Medaille freuen. Irene Esmann ist Moderatorin in der Redaktion „Stationen“ des BR-Fernsehens. In der Sendereihe geht es unter anderem um die Frage, welche Werte unsere Gesellschaft prägen und zusammenhalten. Das Kirchenfest der Heiligen Drei Könige als die erste „Station“ des Kirchenjahres war für ihre Redaktion ein passender Anlass. Man wollte beim Lauinger Jubiläums- Dreikönigslauf der Frage nachzugehen, wie Menschen glauben, woraus sie ihre Kraft schöpfen und ob aus einem Lauf eine Art „Glücksgefühl oder Euphorie“ entstehen kann.

Die Sendung läuft am Mittwoch, 17. Januar, um 19 Uhr im BR-Fernsehen. Interviewt wurden unter anderem Teilnehmer wie Claudia Höfer und Christian Berthold (neuer Stadtmeister; Damen Daniela Unger), aber auch Zuschauer wie Jasmin Gerhäußer, ihres Zeichens Pfarrerin in Donauwörth.

Vier Heilige Drei Könige in Lauingen

Passend zum Anlass gaben gleich vier Heilige Drei Könige der Lauinger Pfarrei St. Martin dem Starterfeld ihre besten Wünsche in Gedichtform mit auf den Weg. Die Percussion-Truppe „Pimento“ aus Dillingen sorgte zudem für den nötigen Trommelwirbel. Bürgermeisterin Katja Müller übernahm den Startschuss und lief auf der Fünf-Kilometer-Strecke selbst mit, ebenso wie SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid (zehn Kilometer), Stadträte aus Lauingen, Gundelfingen und Dillingen sowie mit einem elfköpfigen Team Alexander Jall (zehn Kilometer), der Chef des Hauptsponsors VR-Bank Donau-Mindel.

Gleich vier Heilige Drei Könige fanden sich beim Start in Lauingen ein. Foto: Karl Aumiller

Schon am Freitagnachmittag hatte ein Voraus-Team des BR-Fernsehens die Lage erkundet. Mit dem Organisationsteam des TVL ging es dabei entlang der Laufstrecke auf die Suche nach den besten Positionen für die Kameras am Boden in der Luft.

Noch um Weihnachten hatte die veranstaltende Triathlon-Abteilung des TV Lauingen mit dem zögerlichen Eintreffen der Anmeldungen gehadert. Doch kurz vor dem Termin änderte sich dies komplett. Offenbar waren viele der Hobbysportler der Ansicht, dass die Weihnachtspfunde schnellstens wieder wegmüssen. So musste sogar der Anmeldeschluss für diesen Jubiläumslauf um einen Tag nach hinten verlegt werden. Da freuten sich die Veranstalter, schließlich feierte die TVL-Abteilung Triathlon den 25. Geburtstag des Dreikönigslaufs. Ziel war, unbedingt wieder über 400 Teilnehmer zu kommen.

Die neue Stadtmeisterin Daniela Unger springt über die Ziellinie. Foto: Karl Aumiller

Am Dreikönigstag – fünf Grad Celsius, kein Regen, kein Wind – rollte dann zudem eine Nachmeldungswelle über die Organisatoren. Diese katapultierte die Zahl der Teilnehmerinnen (168) und Teilnehmer (317) auf das neue Rekordergebnis von 485. Die Starter strömten aus ganz Bayern in die Mohrenstadt. Aus dem benachbarten Baden-Württemberg kam wie jedes Jahr ein größeres Kontingent und selbst vereinzelte Berliner, Frankfurter und Salzburger wurden gesichtet.

Ergebnisse des 25. Lauinger Dreikönigslaufes

Hobbylauf (5 Kilometer)

Damen: 1. Tanja Romul, TSG Giengen (21:42 Minuten), 2. Daniela Bader, TSG Giengen (23:44), 3. Lena Thierer, TSG Giengen (24:10); Herren: 1. Michael Enderle, Ulm (17:55), 2. Lukas Diebold, TV Hürben-LG Brenztal (18:04), 3. Moritz Meyer, TuS Feuchtwangen (18:23)

Hauptlauf (10 Kilometer)

Damen: 1. Daniela Unger, TRI TV Lauingen (45:18), 2. Victoria Halt, Mack Team Dornstadt (46:51), 3. Anna Schäffenacker, Körper und Kinetik (47:27); Herren: 1. Tim Hauser, Persis Racing Nattheim (37:43), 2. Marvin Steiner, Triathlon Günzburg (39:02), 3. Manuel Heim, Laufsem. Wehringen (39:40)

Die drei schnellsten Männer über zehn Kilometer (von links): Zweiter Marvin Steiner, Sieger Tim Hauser, Dritter Manuel Heim. Foto: Karl Aumiller

Stadtmeisterschaft Lauingen (10 Kilometer)

Daniela Unger, TRI TV Lauingen (45:18) und Christian Berthold, TRI TV Lauingen (40:12)

Halbmarathon (21 Kilometer)

Damen: 1. Theresa Griesbach, LG Warching (1:30:19 Stunden), 2. Nathalie Krause, TG Viktoria Augsburg (1:34:56), 3. Barbara Auer, TG Viktoria Augsburg (1:35:55); Herren: 1. Philipp Meyer, TG Viktoria Augsburg (1:14:20), 2. Kay-Uwe Müller, TSG Schwäbisch Hall (1:14:24), 3. Steffen Thorwarth, SV Niederhofen-Ehingen (1:18:35)

Statistik

Teilnehmerzahl: Dreikönigslauf gesamt: 317 Männer (65,4 Prozent) und 168 (34,6 Prozent) Frauen; Beim Hobbylauf waren die Damen mit 43 Prozent deutlich stärker vertreten, beim Halbmarathon mit 29 Prozent unterdurchschnittlich; 208 der 485 Starter kam aus dem Landkreis Dillingen. Mit 44 war der Landkreis Heidenheim stark vertreten, gefolgt vom Raum Augsburg (35), dem Landkreis Günzburg (34), Ulm/Neu-Ulm (25) und dem Donau-Ries (17); Ältester Starter: Hermann Rusch von „Beschwingt Bewegt“ mit 80 Jahren (jüngsten Starter neun Jahre); Stärkste Gruppe: 1. HSG TVL-Wittislingen 45 Starter; 2. Beschwingt Bewegt Dillingen 32; 3. Gartners Lauffreunde „so a Krampf“ 15, 4. TRI TV Lauingen 15