Endlich wieder ein „echter“ Dreikönigslauf in Lauingen

Leichtathletik: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause drängen sich am Freitag 444 Läufer und Läuferinnen am Start vor dem Lauinger Auwaldstadion.

Was für eine Berg- und Talfahrt. Am 6. Januar 2020 verzeichnete der Lauinger Dreikönigslauf mit 522 Aktiven seinen neuen Teilnehmerrekord. Ein Jahr später lag die Starterzahl bei null. Und wieder 365 Tage darauf gab es ebenfalls eine Nullnummer. Der Grund: die Corona-Pandemie. Doch nach nun zwei Jahren Corona-Zwangspause war es am Freitag, Punkt 11 Uhr, wieder so weit. Zum 24. VR-Dreikönigslauf stürmten 444 Läufer und Läuferinnen aus nah und fern rund um den Auwaldsee.

Da freut sich der Nachwuchs, wenn Papa ins Ziel kommt – schließlich wurde er auch mächtig angefeuert. Foto: freut

Unter ihnen war auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, die zunächst den Startschuss für Hauptlauf und Halbmarathon gab, um sich dann in die am Schluss folgende Hobbygruppe über fünf Kilometer einzureihen. Den Startschuss dafür feuerte Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling ab, der die Veranstaltung auch moderierte. SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid ging an den Start und absolvierte die Zehn-Kilometer-Strecke in 57:24 Minuten.

Schnellster auf der Halbmarathon-Strecke war Benedikt Nußbaum vom TSV Bernstadt. Foto: Karl Aumiller

Erich Gruber, seines Zeichens Chef der veranstaltenden Lauinger Triathleten, freute sich, dass zu den vorab angemeldeten Teilnehmern am Freitagmorgen nochmals 66 Nachmelder dazukamen. Dabei war es nach Corona mit den Anmeldungen etwas zäher gelaufen als in früheren Jahren.

70 Handballer aus Lauingen und Wittislingen

Doch als Gruber begann, deswegen langsam nervös zu werden, meldeten sich die Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen mit über 70 Aktiven an. Die Fußballer des FCL sowie die Gruppe „BeschwingtBewegt“ aus Dillingen legten mit jeweils rund 30 nach. Eine ganze Reihe Firmenteams war ebenfalls dabei, etwa „Gartner Tri Stars schnell miad“ oder Sponsor VR-Bank Donau-Mindel. Von den 444 Aktiven waren zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Hobbylauf (43,5 Prozent) und Zehn-Kilometer-Strecke (41 Prozent) hielten sich die Waage, der Rest lief Halbmarathon. Dominiert wurde der Fünf-Kilometer-Lauf allerdings von den Sportlerinnen mit genau 100 an der Zahl. Beim Zehn-Kilometer-Lauf lagen die Herren mit 149 (82 Prozent) deutlich vorn.

Die Bundeswehrler Roman Riegg (von links), Lukas Reiter und Melvin Hübel von der 5./292 liefen Halbmarathon. Foto: gusbeth

Den Veranstaltern fiel nun also ein Stein von Herzen. Denn vor zwei Jahren, am 6. Januar 2021, war der Dreikönigslauf der TVL-Triathlonabteilung erstmals in seiner Geschichte ausgefallen. Die traditionsreiche Veranstaltung musste der grassierenden Covid-Pandemie Tribut zollen. Bemerkenswert: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damals im Landkreis Dillingen bei 119. Doch Not machte erfinderisch und die sportliche Alternative lautete: virtueller Dreikönigslauf. Und so konnte damals Jeder und Jede laufen wann, wo und wie man wollte. Ähnlich war es 2022. Statt Dreikönigslauf gab es da am 6. Januar nur einen symbolischen Startschuss und dann im März ein Frühjahrs-Duathlon, bei dem wieder jeder für sich Radeln oder Laufen konnte.

Sibylle Winter läuft hier zur Stadtmeisterschaft. Den Titel der Herren gewann Elias Wasner. Foto: Karl Aumiller

Der Erfindungsreichtum der Lauinger Triathleten war also groß, um die beliebte Veranstaltung im Bewusstsein von Öffentlichkeit und Sportlern am Leben zu erhalten. Und diesen Freitag zeigte sich, wie groß der Drang der Hobbysportler ist, sich im Freien zu bewegen, aber auch sich zum Jahresanfang sportlich zu messen. Und das bei einem echten Dreikönigslauf. Auch die Veranstalter hoffen jetzt zumindest, dass die Berg- und Talfahrt ihres Events der vergangenen drei Jahre nun mit dem erfolgreichen 24. VR-Dreikönigslauf zu Ende ist.

24. Lauinger VR-Dreikönigslauf

Statistik

Teilnehmer: 444, davon zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen

Größte Gruppen: Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen 71 Teilnehmer; FC Lauingen 34; „BeschwingtBewegt“ Dillingen 33

Anreise (von außerhalb des Landkreises Dillingen): bis aus Passau und Fürth, Lindau und Heidelberg; Landkreis Günzburg 31, Landkreis Heidenheim 30, Stadt und Kreis Augsburg 28

Alter: zwischen acht und 77 Jahren

Wetter: sieben Grad, frischer Ostwind





Halbmarathon (21 km)

Herren: 1. Benedikt Nußbaum, TSV Bernstadt (1:15:54 Stunden), 2. Timo Schmitz, TSV Oettingen (1:16:27), 3. Steffen Thorwarth, SV Nierhofen-Ehingen (1:18:49).

Damen: 1. Nadine Lichtmaneker, Dorfmerkingen (1:35:57 Stunden), 2. Lea Schmitz, TSV Oettingen (1:41:02), 3. Anja Langer, TSG Schnaitheim (1:46:15)





Hobbylauf (5 km):

Herren: 1. Michael Enderle, (18:20 Minuten), 2. Stefan Langenmeir, TRI TVL (18:48), 3. Sascha Baß, TSG Giengen (18:55)

Damen: 1. Lea Wenninger, LAC Passau (20:01), 2. Daniela Bader, TSG Giengen (24:19), 3. Pauline Bonnet (25:12)





Hauptlauf (10 km)

Herren: 1. Max Wörner, LAC Passau (36:46 Minuten), 2. Tim Hauser, Persis Racing Team Nattheim (37:32), 3. Grégoire Varillon, LG SWM München (37:42)

Damen: 1. Tanja Romul, SSV Ulm (42:05), 2. Victoria Halt, Mack Team SF Dornstadt (46:20), 3. Stefanie Grimmeisen, SV Mergelstetten (48:24)





Lauinger Stadtmeisterschaft

Herren (10 Km): 1. Elias Wasner, Lauinger RSC (39:41 Minuten), 2. Christian Berthold, TRI-TVL (40:35), 3. Stefan Günther, TRI-TVL (40:52)

Damen (10 Km): 1. Sibylle Winter, TRI-TVL (1:00 Stunden), 2. Marina Maier, HSG Lauingen-Wittislingen (1:03), 3. Anja Mack, Team Zoot Europe (1:04)





Alle Ergebnisse unter: www.triathlon.tvl.de