Eser und Kratzer ragen bei der LG Zusam heraus

Leichtathletik: Starke Leistungen beim Abensportfest in Horgau gezeigt.

Rund 250 Teilnehmer sorgten beim Abendsportfest in Horgau nicht nur für reichlich Masse, sondern waren auch in allen Wettkampfbereichen Garant für überragende Ergebnisse. Motiviert vom herrlichen Sommerwetter legten sich einige Athleten der LG Zusam nochmals richtig ins Zeug. Für die wertvollsten Leistungen waren dabei Anton Eser und Christina Kratzer jeweils über 800 Meter zuständig.

Rekord der LG Zusam nur knapp verpasst

In ausgezeichneten 2:07,53 Minuten verbesserte der 14-jährige Wertinger Eser seinen eigenen LG-Rekord erneut um zwei Sekunden. Zudem schrammte er um Haaresbreite am 35 Jahre alten schwäbischen Rekord der Altersklasse M 14 vorbei. Trotz schwerer Beine vom Straßenlauf in Aichach drei Tage zuvor präsentierte sich Christina Kratzer ebenfalls in Rekordlaune. Zwar verpasste sie ihre eigene Bestzeit knapp, doch zur Verbesserung des Horgauer Stadionrekordes reichte es allemal. In hervorragenden 2:11,09 Minuten steigerte sie den bisherigen Rekord um eine Hundertstelsekunde und durfte dafür die ausgelobte Geldprämie in Empfang nehmen.

Nach längerer Wettkampfpause ließ Donatus Olowookere sein Können wieder aufblitzen. In flotten 12,17 Sekunden legte der 15-jährige Gymnasiast von der LGZ die 100 Meter zurück. Im Wurfbereich überzeugte der 51-jährige Erich Hirschbeck, der die 7,25 Kilogramm-Kugel auf respektable 10,31 Meter wuchtete.

LG-Ergebnisse: Frauen: 800 m: 1. Christina Kratzer 2:11,09 Minuten; Männliche Jugend M 14: 800 m: 1. Anton Eser 2:07,53 Minuten; Männliche Jugend M 15: 100 m: 1. Donatus Olowookere 12,17 Sekunden; Speerwurf: 2. Donatus Olowookere 26,59 Meter; Männer: 100 m: 7. Eduardo Medrano 12,02 Sekunden; 10. Tobias Anton 12,48; 14. Tobias Steige 13,40; Weitsprung: 3. Edurardo Medrano 5,53 Meter; Kugelstoß: 3. Erich Hirschbeck 10,31 Meter; Speerwurf: 10. Erich Hirschbeck 34,80 Meter; 11. Tobias Anton 31,42