LG Zusam schwäbischer Vizemeister

Bei trübem, jedoch trockenem Herbstwetter ging das Bezirksfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Leichtathleten in Donauwörth über die Bühne. Nach spannenden Wettbewerben erreichte das Männerteam der LG Zusam mit 10.210 Punkten hinter der StG Schwabmünchen/Wehringen den zweiten Platz. Das Team der männlichen Jugend U16 erkämpfte sich mit 3555 Punkten ebenfalls die Vizemeisterschaft, während die weibliche Jugend U16 mit 3396 Punkten den sechsten Platz belegte.

LG Zusam mit starken Einzelleistungen

Donatus Olowookere sorgte in mehreren Disziplinen für beachtenswerte Leistungen. Für viele Punkte zuständig waren Eduardo Medrano, Tobias Anton, Donatus Olowookere und Fabian Munz mit der 4x100 Meter Staffel in 46,84 Sekunden. Die schnellste 100 Meter-Sprintzeit erzielte Eduardo Medrano mit 11,90 Sekunden. In den Wurfwettbewerben zeichnete sich Max Willetal mit 11,39 Meter im Kugelstoßen und 35,81 Meter im Diskuswerfen aus. Wie ein Uhrwerk spulte Mario Leser im 5000 Meter-Lauf Runde um Runde ab und freute sich im Ziel über gute 16:39,06 Minuten.

Weibliche Jugend U16: 100 m: Lotta Glas 15,12 sec.; Anna Höchstädter 18,94 sec.

800 m: Louisa Sauer 2:57,63 min.; Lotta Glas 3:03,81 min.; Ida Gärtner 3:21,37 min.

4 x 100 m: Schreiter, Gärtner, Glas, Sauer 62,18 sec.

Weitsprung: Louisa Sauer 3,63 m; Selma Muminovic 2,98 m; Anna Höchstäder 2,70 m

Kugelstoß: Ida Gärtner 6,59 m; Jana Schreiter 6,26 m; Anna Höchstädter 4,65 m

Männliche Jugend U16: 100 m: David Anton 14,88 sec.; Maximilian Koch 16,51 sec.

800 m: Matthias Schuster 2:45,97 min.; Bosse Dürr 2:46,40 min.

4 x 100 m: Schuster, Koch, Anton, Dürr 58,67 sec.

Weitsprung: Bosse Dürr 4,44 m; Maximilian Koch 3,66 m

Kugelstoß: David Anton 7,17 m; Matthias Schuster 6,91 m

Männer: 100 m: Eduardo Medrano 11,90 m; Louis Egger 12,34 sec.; Fabian Munz 13,09 sec.

400 m: Donatus Olowookere 52,96 sec.; Florian Mittel 60,55 sec.; Fabian Munz 62,92 sec.

800 m: Florian Mittel 2:16,86 min.; Jonathan Carter 2:20,07 min.; Arslan Muminovic 2:22,66 min.

5000 m: Mario Leser 16:39,06 min.; Andreas Beck 17:22,69 min.; Florian Mittel 19:14,37 min.

4 x 100 m: Medrano, Anton, Olowookere, Munz 46,84 sec.; Egger, Muminovic, Steige, Mittel 50,98 sec.

Weitsprung: Donatus Olowookere 6,41 m; Eduardo Medrano 5,36 m

Hochsprung: Donatus Olowookere 1,84 m; Eduardo Medrano 1,52 m; Fabian Munz 1,36 m

Kugelstoß: Max Willetal 11,39 m: Erich Hirschbeck 10,39 m; Tobias Anton 9,75 m

Diskuswurf: Max Willetal 35,81 m; Tobias Anton 30,03 m; Erich Hirschbeck 24,90 m

Einzelstarts:

Weibliche Jugend U18: Weitsprung: Juliana Kraus 4,01 m

Kugelstoß: Emma Lindenmeier 7,04 m

Weibliche Jugend U20: Weitsprung: Luisa Gut 4,78 m

Hochsprung: 1,60 m