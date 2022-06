Meisterschaften

vor 51 Min.

Lauinger Ruderclubs errudert auf der Olympiastrecke ihr Ticket nach Bremen

Der erfolgreiche Lauinger Vierer mit Steuerfrau bei seiner Fahrt auf der Olympia-Rennstrecke in München. Von links: Marco Spiller, Lotte Resselsberger, Nikolas Kiegele, Martha Fischbach und Sophia Gleixner.

Plus Der Nachwuchs-Vierer aus Lauingen überzeugt bei seiner Siegesfahrt in München. Damit qualifizieren sie sich für den Bundeswettbewerb in Bremen.

Nach dem gelungenen Saisonauftakt in Mannheim und Regensburg war die Jugendgruppe des Lauinger Ruderclubs auf der Olympiastrecke in München-Oberschleißheim zu Gast. Ausgetragen von der Bayrischen Ruderjugend, kämpften insgesamt 92 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren um einen Platz in der Mannschaft für die diesjährigen deutschen Meisterschaften der Kinderruderer, dem Bundeswettbewerb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen