Die Dillinger Turnhalle ist ihr zweites Zuhause

„Nein, durch meine Eltern war ich sportlich nicht vorbelastet“, blickt Sara Gutekunst aus Mörslingen auf ihre Kindheit zurück. Dass sie im Alter von nicht einmal sechs Jahren dennoch früh zum Turnen kam, lag wohl an ihrer damaligen Umtriebigkeit. Ihre Mutter sei der Meinung gewesen, dass sich das Mädchen beim Sport austoben solle und nicht so sehr in der elterlichen Wohnung. Ergo meldete die Mama die Tochter beim TV Dillingen für die Gymnastik an. Dort bewies sie unter ihrem Mädchennamen Feistle schnell ihr Talent an den verschiedenen Geräten. „Sie hatte von Anfang an viel Spiel“, verrät ihre damalige Trainerin Elisabeth Schneider.

Übungsleiterin beim TV Dillingen

Die Freude beim Sport in der Turnhalle merkt man Sara Gutekunst auch 39 Jahre später beim Training mit den Mädchen des TV Dillingen an. Die einstige Vorzeigeturnerin aus dem Landkreis Dillingen ist inzwischen Übungsleiterin. Sie hat bereits im Jahr 2000 ihren Trainerschein gemacht und trainiert seit einigen Jahren die D-Schülerinnen des Vereins. Da gilt es für sie, nicht nur bestimmte Übungen vorzuturnen, sondern auch rechtzeitig vor einer Trainingsstunde die Geräte in der Sebastian-Kneipp-Halle aufzubauen. Und das zweimal in der Woche. „Ich mach es gerne“, lacht die inzwischen 44-Jährige und möchte mit ihrem Engagement dem jetzigen Nachwuchs etwas zurückgeben, was sie als Jugendliche auch von den damaligen Übungsleitern bekommen habe.

Über Günzburg nach Ulm

Bereits mit neun Jahren wechselte Sara Feistle zum TV Günzburg ins Turn-Leistungszentrum. Dort stellte sie ihr Können von Beginn an immer wieder unter Beweis, sodass es nur ein Jahr dauerte, bis sie sich 1989 dem SSV Ulm anschloss, der in Süddeutschland mit die erste Adresse für Kunstturnen war. Dreimal die Woche wurde Sara meist von ihrer Mutter von Dillingen aus in die 60 Kilometer entfernte Großstadt an der Donau gefahren.

Icon Vergrößern Eine gute Figur gab Sara Gutekunst unter ihrem Mädchennamen Feistle bei vielen Wettkämpfen am Schwebebalken ab. So wie auf dem Bild aus dem Jahr 1999. Foto: her (repro) Icon Schließen Schließen Eine gute Figur gab Sara Gutekunst unter ihrem Mädchennamen Feistle bei vielen Wettkämpfen am Schwebebalken ab. So wie auf dem Bild aus dem Jahr 1999. Foto: her (repro)

„Der Aufwand war schon enorm“, erinnert sie sich an die Zeit zwischen 1989 und 1992. Irgendwann wurde der damaligen Realschülerin alles zu viel. Schule, Training und Wettkämpfe unter einen Hut zu bringen, das wollte sie nicht mehr. Deshalb wechselte sie zurück zum TV Dillingen und feierte dort mit der Damenmannschaft und persönlich viele Erfolge. Unter anderem wurde Sara 2011 Siegerin beim Bayerischen Landesturnfest in Landshut, belegte zwei Jahre zuvor Rang drei beim Deutschen Turnfest in Frankfurt und wurde bereits 2004 auf Platz zwei bei der Wahl „Sportlerin es Jahres“ im Landkreis Dillingen gewählt. 2012 beendete sie ihre persönliche Karriere als Turnerin. Seitdem fungiert sie „nur“ noch als Trainerin.

In Mörslingen Fußball schauen

Im gleichen Jahr heiratete Sara Gutekunst ihren Ehemann Robert, der als aktiver Fußballer beim SC Mörslingen auch im fortgeschrittenen Alter noch immer als Spieler gebraucht wird. Auch wegen ihrer beiden Söhne Niklas und Simon, die beim SC Mörslingen in der E- und D-Jugend spielen, verbringt die sportbegeisterte Mutter auch viel Zeit auf den Fußballplätzen in der Region. Bei Heimspielen ihrer Söhne schmiert sie gemeinsam mit anderen Müttern Butterbrezen, bäckt Kuchen oder gießt Kaffee auf. Ein Highlight für Sara Gutekunst waren im vergangenen Sommer die Olympischen Spiele in Paris. Stundenweise sei sie da gebannt vor dem Fernseher gesessen, am intensivsten habe sie natürlich das Turnen verfolgt. „Es waren aber auch viele andere Wettbewerbe dabei, die mich fasziniert haben“, gesteht sie gerne ein. In der Region verfolgt sie auch das Geschehen der Turner des Zweitligisten TSV Buttenwiesen. Vereinzelte Wettkämpfe der Herren in der Riedblickhalle habe sie schon gesehen, es sollen künftig aber noch ein paar mehr werden.

Seit Sara Gutekunst zweifache Mutter ist, werden Urlaubsreisen fast nur noch im eigenen Wohnmobil unternommen. „Wir sind richtige Camper geworden“, berichtet sie von ihrer letzten großen Sommerreise nach Norwegen. „In diesem Jahr geht es im August für drei Wochen nach Sardinien“, verrät sie, ehe danach wieder die Zeit beginne, welche ihr so kurzweilig vorkommt: Das Training mit dem Nachwuchs des TV Dillingen in der Turnhalle, die längst ihr zweites Zuhause geworden ist.

Zur Person

Sara Gutekunst wurde am 21. Juni 1979 in Dillingen geboren. Gemeinsam mit ihrem Bruder wuchs sie unter ihrem Mädchennamen Feistle bei ihren Eltern in Dillingen auf. Nach ihrer Schulzeit an der Bona-Realschule in Dillingen ließ sie sich zur Kinderpflegerin ausbilden. Derzeit arbeitet sie in Teilzeit im St. Josef-Kindergarten in Dillingen. Sara Gutekunst ist seit 2012 verheiratet und wohnt gemeinsam mit ihrem Ehemann und den den Söhnen Niklas (12) und Simon (9) im Eigenheim in Mörslingen.