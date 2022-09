Die Kesseltaler Generalprobe ist gelungen

Autocross: Vor dem Heimrennen Ende September „testete“ der MC Kesseltal in Brandenburg.

Der siebte Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft im brandenburgischen Ortrand war für die Aktiven des MC Kesseltal zugleich die Generalprobe vor dem Heimrennen, das vom 23. bis 25. September auf dem Terminkalender steht.

In Ortrand startete der erst zehnjährige Raphael Schäferling aus Schwenningen in der Klasse 1a. Es war erst sein zweites Rennen. Im Lauf des Wochenendes kam er immer besser mit der Strecke zurecht und belegte schließlich im Finale Rang sechs.

Markus Kurtz aus Brachstadt war mit seinem neu aufgebauten Skoda in der Klasse 3a „Supertourenwagen zweiradgetrieben“ am Start. Auch er bestritt erst sein zweites Autocross-Rennen. Er konnte bereits im Training zeigen, was in dem Fahrzeug und ihm steckt, und steigerte sich von Lauf zu Lauf. Im Finale hatte Kurtz aber Pech, als ihm nach einem Fremdkontakt mit einem anderen Rennfahrzeug die Radaufhängung brach – Ausfall.

In der Klasse 3b „Supertourenwagen 4-Rad-Antrieb“ gab Jens Baltzer für den MCK Gas. Bereits im Training ereilte ihn das Pech, da sein Fahrzeug brannte. Aber das Team leistete hervorragende Arbeit und konnte das Sportgerät wieder reparieren. Im zweiten Vorlauf hatte Baltzer dann einen Überschlag, konnte das Fahrzeug aber erneut reparieren und beim Finale mitfahren. Hier arbeitete er sich bis auf den zweiten Platz nach vorne.

Ein Amerdinger ganz vorne

Am besten lief es für den Amerdinger Martin Fürst, der bei den Spezialcrossern bis 1600 ccm startete. Im Training konnte er die drittschnellste Zeit erreichen, drehte aber bei den Vorläufen voll auf und konnte alle drei Vorläufe gewinnen, sodass er die optimale Startposition fürs Finale hatte. Auch hier ließ er den starken Konkurrenten keine Chance und nahm den Sieg mit ins Kesseltal.

Jan Baltzer ging mit einem Prototyp in der Klasse 4 an den Start, normalerweise fährt er in der Klasse 5a. Nach einigen Einstellarbeiten am Fahrzeug kam er immer besser mit dem neuen Fahrzeug zurecht, konnte sich über das B-Finale fürs A-Finale qualifizieren und dort einen guten siebten Platz erreichen.

In der Klasse 5b Spezialcross über 1600 ccm war Marco Fürst, ebenfalls aus Amerdingen, dabei. Er hatte bereits im Zeittraining Getriebeprobleme, deshalb konnte er beim ersten Vorlauf nicht starten. Nach einer nächtlichen Reparatur ging er zwar in den zweiten Vorlauf, musste aber dann aber doch aufgeben, weil das Getriebe wieder streikte.

Vom 23. bis 25. September auf dem Kesseltalring

Nun blickt der MCK in Richtung Heimrennen, den 31. Kesseltaler ADAC Autocross, welcher vom 23. bis 25. September auf dem Kesseltalring in Brachstadt stattfindet. Neben spannenden Rennen soll es dann auch ein großes Rahmenprogramm geben.

Infos unter www.mc-kesseltal.de