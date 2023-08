Heiße Rennen und ein buntes Programm in Brachstadt

Motorsport: 32. ADAC-Autocross am kommenden Wochenende auf dem Kesseltalring. MCK-Piloten fahren um deutsche Meistertitel mit.

Schnelle Autos, ein buntes Rahmenprogramm und ganz viel Motorsport gibt es auch in diesem Jahr wieder nahe Brachstadt zu erleben. Der Motor-Club Kesseltal (MCK) veranstaltet vom 1. bis 3. September das 32. Kesseltaler ADAC-Autocross. Seit fast einem Jahr laufen die Vorbereitungen und bei den Verantwortlichen um MCK-Vorsitzenden Christian Konrad steigt die Vorfreude: „Wir freuen uns auf das kommende Wochenende mit spannenden und hoffentlich unfallfreien Rennen.“

Buntes Rahmenprogramm im Kesseltal

Die vom MCK rund 2500 erwarteten Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich nicht nur auf dröhnende Motoren und spektakuläre Manöver auf dem Kesseltalring freuen. Wie gewöhnlich haben sich die Organisatoren auch wieder ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen. „So ein großes Drumherum gibt es bei anderen Rennen nicht“, sagt Konrad. Damit meint er unter anderem die große „WarmUp-Party“, die am Freitag um 21 Uhr beginnt. Hier lernen sich die rund 130 Fahrer, Mechaniker und alle, die kommen möchten, kennen. Der Eintritt dazu ist frei. Am Samstag wird es dann ab circa 10 Uhr sportlich, wenn das Qualifying zum 6. Lauf zur deutschen Autocross-Meisterschaft ansteht. Um 15 Uhr starten die Wertungsläufe, bevor der Tag ab 20 Uhr mit dem Kesseltaler Bierfest mit der Showband „Chlorfrei“ gesellig ausklingt. Auch hier ist der Eintritt frei.

Am Sonntag ab 15 Uhr Finalläufe

Am Sonntag stehen dann ab 8 Uhr morgens bereits weitere Wertungsläufe auf dem Programm. Ab 15 Uhr wird es dann spannend, dann gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer die Finalläufe zu sehen. Besonders der Finallauf der Division 3, Spezialtourenwagen hat es in sich. Denn hier kämpft Andreas Fürst in seinem Audi Coupé Quattro um die deutsche Meisterschaft. Der Amerdinger liegt beim sechsten und vorletzten Rennen der Serie nur drei Punkte vor seinem Konkurrenten Willi Zimber im Honda Civic. Es werden also im Kesseltal die Weichen für das Saisonfinale in Cunewalde gelegt. Natürlich kämpfen auch weitere Fahrer des MCK-Kesseltal in ihren Klassen um die Punkte. Siegerehrung und Festausklang sind auf etwa 17 Uhr terminiert.

Neben dem Autocross wird es auch wieder eine Oldtimer-Ausstellung am Sonntag geben. Die Fahrer der mindestens 30 Jahre alten Fahrzeuge erhalten freien Eintritt zur Rennveranstaltung. Für Kinder werden außerdem ein Riesensandkasten und eine Hüpfburg bereitgestellt. Auch Schausteller mit Süßigkeiten- und Schießbuden sind vor Ort. Die Voraussetzungen sind also bestens für ein erfolgreiches Rennwochenende auf dem Kesseltalring. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, verrät Konrad und hofft auf trockene Renntage.

Alle Infos und Ticketpreise (einzelne Tage oder Wochenende) gibt es online unter www.mc-kesseltal.de.