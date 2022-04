Theresia Schwenk: vom Schock erstaunlich schnell erholt

Plus Mountainbike: Wie die Wittislingerin Theresia Schwenk ihren Team- und Sponsorverlust mit Kampfgeist wegsteckt.

Vier Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden – mit Schwung und guten Ergebnissen arbeitet Mountainbikerin Theresia Schwenk aus Wittislingen zum Saisonstart 2022 den Frust ab, der sich bei ihr zum Abschluss der vergangenen Saison eingestellt hatte. Der Grund dafür: keine Vertragsverlängerung mit ihrem bisherigen Team und damit verbundener Sponsorverlust.