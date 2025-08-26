Zusamtaler Fußballfans haben einen 1. FC Heidenheim Fanclub gegründet

Im Vergleich zum FC Bayern München mit seinen mehr als 4500 Fanclubs ist die Zahl der Vereine, in denen Anhänger des 1. FC Heidenheim registriert sind, ein Klacks: Gerade einmal 23 offiziell eingetragene Fanclubs gibt es laut Vanessa Lisse derzeit beim Fußball-Bundesligisten von der Ostalb. Die für das Fanwesen zuständige Mitarbeiterin beim FCH geht davon aus, dass noch in diesem Jahr ein paar weitere dazukommen werden.

Im Juli 2024 gründet sich der Heidenheimer Fanclub in Unterthürheim

Seit Juli 2024 gibt es den Fanclub „Rot-Blau Thürheim“, dessen Vorsitzender Maximilian Fischer aus Unterthürheim ist. Wer auf der Ölgasse im Buttenwiesener Ortsteil unterwegs ist, der wird seit Monaten zwangsläufig mit den Farben des 1. FC Heidenheim konfrontiert. Eine unübersehbare Fahne mit vier Metern Länge und einer Breite von einem Meter hisst Fischer an seinem Elternhaus mit den dunkelgrünen Fensterläden. Auch nach Niederlagen wie nach dem jüngsten 1:3 zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg rollte der Vorsitzende des Fanclubs „Rot-Blau Thürheim“ die Fahne nicht ein und bekennt sich zum Team von Trainer Frank Schmidt: „Beim 1. FC Heidenheim imponieren mir die Werte, welche der Verein unter anderem durch den Trainer vorlebt“, betont der 25-Jährige.

Die Großeltern aus Heidenheim stammend, selbst in Untermedlingen im Landkreis Dillingen aufgewachsen, hat Maximilian Fischer seit seiner Kindheit einen engeren Bezug nach Heidenheim. Die lokale Nähe zur Großen Kreisstadt an der Brenz war ausschlaggebend, dass er Fußballfan des 1. FCH und nicht von Vereinen wie Bayern München, Borussia Dortmund oder sonstigen Bundesliga-Schwergewichten wurde. Bei der Gründung des Fanclubs „“Rot-Blau Thürheim“ traten elf Personen dem Verein bei, „aktuell haben wir jetzt 23 Mitglieder“, freut sich Maximilian Fischer über den Zuwachs an Personen, die es mit dem letztjährigen Conference League-Teilnehmer halten. Die meisten Mitglieder des Fanclubs kommen aus der Großgemeinde Buttenwiesen oder aus dem benachbarten Wertingen. Für einen Jahresbeitrag von 18,46 Euro ist man bei „Rot-Blau Thürheim“ dabei. Beim Mitgliedsbeitrag hat man sich laut Fischer an das Gründungsjahr des 1. FC Heidenheim orientiert.

Tickets sind für Auswärtsspiele leichter zu ergattern

Um bei Spielen des Bundesligisten live im Stadion dabei zu sein, muss man nicht nur Mitglied im Fanclub sein, sondern auch beim 1. FCH. Und selbst dann sei es, so Maximilian Fischer, schwierig, an Tickets heranzukommen. Er selbst und einige andere FCH-Mitglieder haben Dauerkarten auf der Osttribüne. Dort, wo die auch die Ultras des letztjährigen Relegationsteilnehmers bei jedem Heimspiel große Stimmung erzeugen. „Das Stadion in Heidenheim ist wunderschön, und zudem ist dort alles sehr familiär“, freut sich Fischer schon auf die nächsten Besuche. Dass nur 15.000 Zuschauer in der Voith-Arena Platz haben, sei jedoch ein Nachteil. Der Fanclub-Vorsitzende aus Unterthürheim ist deshalb froh, dass es in Heidenheim Pläne für einen Ausbau des Stadions gibt. Mitunter sei es für Mitglieder von „Rot-Blau Thürheim“ leichter, an Tickets bei Bundesliga-Auswärtsspielen heranzukommen. So wie in der vergangenen Saison, als es nach Dortmund, München, Augsburg und Stuttgart ging. In dieser Saison möchten Fischer und seine Freunde die Mannschaft auch beim Gastspiel in Freiburg unterstützten.

Einige der Fans aus dem Zusamtal unterstützten den 1. FC Heidenheim schon zu Zeiten, als dieser noch in der 2. Bundesliga spielte. Die emotionalsten Begegnungen erlebten sie allerdings beim 3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München im Aufstiegsjahr nach einem 0:2-Pausenrückstand und beim 4:0 in der vergangenen Saison gegen den FC Augsburg. Ob es solche Momente auch im dritten Heidenheimer Jahr in der Bundesliga geben wird? Maximilian Fischer und auch Katrin Leichtle hoffen es. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg war dies freilich nicht der Fall. Eine passende Gelegenheit böte sich da beim nächsten Heimauftritt nach der Länderspielpause am 13. September gegen Borussia Dortmund. Fans von „Rot-Blau Thürheim“ werden dann wieder vor Ort sein.