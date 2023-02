TSV Unterringingen: ein Verein tanzt(e) nach seiner Pfeife

Sport-Porträt: Von 2005 bis 2022 stand Thomas Scherer an der Spitze des TSV Unterringingen. Jetzt ist der 50-Jährige Ehrenvorsitzender und packt weiter mit an. Welche Feste er besonders gerne organisiert.

Wer 17 Jahre lang das Amt eines Vorsitzenden bei einem Sportverein bekleidet, der muss schon einiges von seiner Freizeit opfern. Für Thomas Scherer war dies von 2005 bis 2022 nicht immer leicht. „Aber ich konnte mir es schon einigermaßen einrichten“, blickt der 50-Jährige auf seine Zeit als Vereinsboss beim TSV Unterringingen zurück. Die Tatsache, dass er Junggeselle geblieben ist und dass er als Schichtmeister bei BHS in Dillingen oft auch tagsüber zu Hause sein konnte, kam ihm bei der Ausübung seines Ehrenamtes entgegen. Seit knapp einem Jahr ist der im Bissinger Ortsteil Leiheim wohnende Kesseltaler Ehrenvorsitzender des derzeit circa 180 Mitglieder zählenden Klubs, bei dem es mit Fußball nur eine Abteilung gibt, in der aktiv Sport betrieben wird.

In Unterringingen zählt die Kameradschaft

Und das seit wenigen Jahren nur mit einer Mannschaft, die in der Kreisklasse Nord II zur Winterpause der aktuellen Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz zu finden ist. Große Sorgen, dass die Truppe nach 18 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zur Kreisklasse in kommenden Frühsommer absteigen könnte, macht sich Thomas Scherer nicht. „Wenn es so kommen sollte, dann spielen wir halt eine Klasse tiefer“, zählen für den langjährigen TSV-Funktionär für ein intaktes Vereinsleben neben den sportlichen Erfolgen vor allem die Kameradschaft und ein gutes Miteinander.

So wie es die Unterringinger wohl auch am heutigen Samstag erleben dürften, wenn im Sportheim zum Starkbierfest eingeladen wird. Ehrenvorsitzender Thomas Scherer wird als Cheforganisator selbst den süffigen Gerstensaft vom Fass ausschenken und den Besuchern, wenn gewünscht, eine leckere Brotzeit servieren. Nicht nur beim Starkbierfest packt Scherer kräftig mit an, immer im November ist er auch als einer der Aktivposten zur Stelle, wenn der TSV Unterringingen zum Kesselfleischessen ruft. Gute Laune und gute Gespräche bei den Gästen seien dann fast immer garantiert, unterstreicht Scherer.

Unter der Ägide von Thomas Scherer als Vereinsboss wurde das Sportheim ausgebaut und saniert. Foto: Herdin

Als aktiver Fußballer hat der im Elternhaus lebende Leiheimer meistens in der Reservemannschaft des TSV gespielt. Seit 2000 ist Thomas Scherer auch Schiedsrichter der Gruppe Donau und hat inzwischen mehr als 600 Spiele gepfiffen. Drei Jahre war er als Referee auch in der Bezirksliga unterwegs, wie er mit Stolz berichtet. Bis zu 80 Begegnungen pro Saison habe er zu seiner aktivsten Zeit als Schiri gepfiffen, inzwischen seien es nur noch an die 20 pro Jahr. Gefallen an der Pfeiferei hat er Scherer noch immer. Wohl auch deswegen, weil er sich mit Ulrich Reiner dem Schiri-Obmann der Donau-Gruppe bestens versteht. „Er kommt ja aus der gleichen Gemeinde wie ich“, verweist Scherer darauf, dass sein Wohnort Leiheim seit 1978 zur Großgemeinde Bissingen zählt wie auch die früheren Ortsteile von Unterringingen, Oberringingen und Zoltingen. Insgesamt leben in Unterringingen und den ehemaligen Ortsteilen circa 500 Einwohner. In Leiheim gerade einmal um die 60.

Dass im Laufe der Jahre die Anzahl der Spieler für die Fußballmannschaft immer weniger wurde, führte 2016 dazu, dass der TSV Unterringingen eine Spielgemeinschaft mit dem SV Amerdingen eingegangen ist. Doch diese hielt nur zwei Jahre. „Da hat einiges nicht so gepasst“, berichtet Scherer, dass sich die Spieler der SG, obwohl sie ja eine Mannschaft bildeten, zum Beispiel nicht in der gleichen Kabine umgezogen haben. Die Amerdinger und die Unterringinger gingen jeweils in einen eigenen Umkleideraum. Dass 2018 die Spielgemeinschaft schon wieder Geschichte war, war für Scherer deshalb nicht verwunderlich. „Es war der schwärzeste Moment während meiner Amtszeit als Vorstand“, gesteht der Ehrenvorsitzende.

Fast ganz Unterringingen hat mitgeholfen

Die positiven Ereignisse aber überwiegen bei Scherer bei Weitem. Unvergesslich ist für ihn die 50-Jahr-Feier des Vereins 2016 mit Zeltbetrieb und Ausrichtung des Kesseltal-Turniers. „Fast das ganze Dorf hat da mitgeholfen“, erinnert er sich gerne an die ganz speziellen Festtage. Der Jugendtreff „Knast“ aus Unterringingen, und das freut Scherer heute noch, habe damals den Ausschank übernommen.

Rückblickend betont der Leiheimer, sei seine Zeit als Vorsitzender beim TSV sehr reibungslos über die Bühne gegangen. Mit Manfred Steinle habe er einen gleichberechtigten Kollegen als weiteren Vorstand an der Seite gehabt. „Die Aufgaben waren klar verteilt. Jeder wusste, für was er verantwortlich ist“, möchte er all die Jahre an der Spitze des Vereins nicht missen. Dass im vergangenen Jahr auch Manfred Steinle zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden ist, freut Thomas Scherer sehr. Die einstige Doppelspitze beim TSV Unterringingen hat sich aber nicht aus der Verantwortung zurückgezogen. Sie agiert lediglich etwas mehr im Hintergrund. So wie beim heutigen Starkbierfest.