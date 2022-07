„E-plus“ beim 16. Mountainbike-Event in Bissingen

Radsport: Kesseltaler machen am Samstag ein erweitertes Touren-Angebot.

Die Abteilung Bike des TSV Bissingen lädt für Samstag, 30. Juli zu seinem 16. Kesseltaler-Mountainbike-Event ein. Es werden wieder eine Easy-, Medium- und Experten-Touren angeboten. Eine Kids-Tour sowie erstmals eine Tour für E-Mountainbiker stehen ebenfalls auf dem Programm.

Diese Touren werden auf Wald und Wiesenwegen sowie ausgesuchten Trails gefahren. Start und Ziel für die geführten Touren ist das Sportgelände in Bissingen. Gestartet wird um 10 Uhr, die Anmeldungen sind ab 8 Uhr möglich.

Die Tour-Daten im Detail: „Kids-Tour“ 25 Kilometer und 400 Höhenmeter, „Easy-Tour“ 30 Kilometer und 500 Höhenmeter; „Medium-Tour“ 38 Kilometer und 780 Höhenmeter; „Experten-Tour“ 50 Kilometer und 1150 Höhenmeter; E-Mountainbike-Tour 48 Kilometer und 850 Höhenmeter.

Von der Verpflegung zurück nach Bissingen

Die Strecken führen durchs Kesseltal und die angrenzenden Höhenzüge zur Verpflegungsstation am Ursprung nähe Hohenaltheim. Nach einer Stärkung geht es abwechslungsreich wieder zurück zum Sportgelände nach Bissingen. Das Event klingt auf dem Herbstfest der Abteilung Fußball aus. Voraussetzung für die Teilnahme beim Radeln sind ein fahrtüchtiges Mountainbike sowie ein Helm als Pflicht.

Die „Kids-Tour“ soll Jugendlichen der Spaß am Mountainbiken vermittelt werden. Die Tour führt auf befestigten Wald- und Wiesenwegen durchs Kesseltal. Die „E-Mountainbike-Tour“ ist für E-Mountainbiker gedacht, die gerne Trails fahren möchten. Die „Easy-Tour“. Eine gewisse Grundkondition ist dennoch erforderlich. Die „Medium-Tour“ spricht geübtere Mountainbiker an. Die „Experten-Tour“ ist eine knackige Runde, gespickt ist mit steilen Anstiegen und teilweise auf losem und schwierigem Untergrund sowie mit rasanten Abfahrten. In den Trails wird eine sehr gute Beherrschung des Mountainbikes vorausgesetzt.

Infos auf der Homepage: www.tsv-bisingen.de