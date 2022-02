Radsport

vor 33 Min.

In Dillingen gilt: „Gute Fahrt und leg los!“

Plus TV Dillingen: Die junge Abteilung „Jump & Ride“ ist noch ein zartes Pflänzchen, will ab dem Frühjahr aber Stück für Stück wachsen. Ein Gründungsteam übernimmt Verantwortung.

Von Günther Hödl

Nicht erst seit Corona: Radeln und der Fahrradsport erfreuen sich auch in Dillingen immer größerer Beliebtheit. Ein sichtbares Zeichen dafür ist der Dirtpark/Pumptrack, welcher in den beiden zurückliegenden Jahren von der Stadt am Donaustadion gebaut wurde. Er hat sich inzwischen vor allem für jüngere Biker zu einem echten Magneten entwickelt. In wenigen Wochen endet auf der Radsport-Anlage die Winterpause, „und dann wollen wir wortwörtlich mit vereinten Kräften durchstarten“, sagt Daniel Kaim. Er ist Vorsitzender der kürzlich gründeten Abteilung „Jump & Ride“ des TV Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

